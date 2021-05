Bezana bat 3-0 au Municipal de Santa Cruz de Bezana al Castro

29/05/2021 à 21:16 CEST

le Bezana consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Castro lors de la réunion tenue dans le Municipale de Santa Cruz de Bezana ce samedi. le Bezana est venu au match avec un moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 1-2 à Torina. Du côté des visiteurs, le Castro il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Barquereño dans son fief et le Ribamontán al Mar loin de chez soi, 2-1 et 0-6 respectivement. Avec ce résultat, l’ensemble Bezaniego est quatrième, tandis que le Castro C’est le premier après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Bezana, qui a tiré le pistolet de départ sur le Municipale de Santa Cruz de Bezana grâce à un objectif de Fernandez à 18 minutes, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0.

La seconde moitié du match a débuté de manière imbattable pour l’équipe Bezaniego, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire grâce au but de Saez quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la 49e minute. L’équipe locale a de nouveau marqué, prenant ses distances avec un but de Fernandez à la 77e minute, mettant ainsi fin au duel avec un score de 3-0 à la lumière.

L’entraîneur du Bezana a donné accès à Fernandez, Miroir, Espagne, Toto Oui Raul Marin pour Francisco, Bruno, cadres, Fernandez Oui Miguelín, Pendant ce temps, il Castro a donné le feu vert à Ayarza, Course Oui Château, qui est venu remplacer chauve, Guemes Oui Garcia.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Francisco par le Bezana déjà Xavi, Cher, Aitor Calvo, Toral Oui Abbé par l’équipe militaire.

Pour le moment, le Bezana il obtient 29 points et le Castro avec 41 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Bezana est contre lui Solaire, Pendant ce temps, il Castro fera face au Revilla.

Fiche techniqueBezana:Silvestre, Marcos (Espagne, min 60), Diez, Saez, Diego Bárcena, Jairo, Bustillo, Fernández (Toto, min 79), Bruno (Mirror, min 60), Francisco (Fernández, min 45) et Miguelín (Raúl Marín, min. 79)Castro:Topo, Javi, Xavi, Carasa, Abad, Martins, Calvo (Ayarza, min.56), Garcia (Castillo, min.65), Toral, Güemes (Carrera, min.65) et Aitor CalvoStade:Municipale de Santa Cruz de BezanaButs:Fernández (1-0, min.18), Saez (2-0, min.49) et Fernández (3-0, min.77)