Bezana devient fort à domicile et bat Torina (2-1)

le Bezana a gagné 2-1 contre Torina lors du match organisé ce samedi au Municipale de Santa Cruz de Bezana. Après le résultat obtenu, l’équipe Bezaniego est huitième, tandis que le Torina il est quatrième après la fin du duel.

Le jeu a commencé du bon pied pour lui Torina, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Le coq à la 28e minute. L’équipe Bezaniego est à égalité avec un but de Christian à la minute 32, concluant la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a braqué les projecteurs avec un but de Saez à la 84e minute, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un score final de 2-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Bezana ils sont entrés du banc cadres, Saez, Bruno, Fernandez Oui Fernandez remplacer Toto, Suisse, Francisco, Miguelín Oui Christian, tandis que les changements par le Torina Ils étaient Fernandez, Philippe, Chechu, Christian Oui Fernando Castillo, qui est entré par Mini, Jairo, Victor Sanchez, Bustamante Oui Pacheco.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs avec un carton jaune, deux pour les locaux et un pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Dix Oui Bruno et par les visiteurs de Pacheco.

Avec ce résultat, le Bezana reste avec 16 points et le Torina avec 20 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Bezana est contre lui Castro, Pendant ce temps, il Torina fera face au Revilla.

Fiche techniqueBezana:Silvestre, Diez, Bustillo, Suizo (Saez, min 51), Jairo, Miguelín (Fernández, min 67), Espagne, Christian (Fernández, min 73), Sergio Conde, Francisco (Bruno, min 51) et Toto (Marcos, min 51)Torina:Martínez, Pacheco (Fernando Castillo, min 90), Chino, Manu, Jairo (Felipe, min 74), Bustamante (Christian, min 85), Mini (Fernandez, min 74), Víctor Sánchez (Chechu, min. 85), Pablo, Gallo et JaviStade:Municipale de Santa Cruz de BezanaButs:Gallo (0-1, min.28), Christian (1-1, min.32) et Saez (2-1, min.84)