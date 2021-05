«Bezos Bailout»? Les sénateurs épargnent de l’argent supplémentaire pour les atterrisseurs lunaires

La conception d’un artiste montre le système d’atterrissage humain développé par Blue Origin et ses partenaires industriels au premier plan, et l’atterrisseur Blue Moon de Blue Moon à l’arrière-plan. (Illustration de l’origine bleue)

La bagarre sur le financement de la NASA pour les systèmes d’atterrissage lunaire a touché le sol au Sénat – un sénateur de premier plan cherchant un financement supplémentaire qui pourrait aller à l’entreprise spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, et un autre sénateur de premier plan qui se prononce contre un «sauvetage de Bezos».

La sénatrice du côté favorable au financement est Maria Cantwell, D-Wash., Qui préside le Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports. Son amendement à l’Endless Frontier Act pourrait remettre Blue Origin, basé à Kent, dans l’État de Washington, et ses partenaires de l’industrie spatiale dans la course pour des milliards de dollars d’aide de la NASA pour leur système d’atterrissage humain.

Le sénateur Bernie Sanders, D-Vt., Est du côté anti-financement: cette semaine, il a soumis un amendement qui «éliminerait le sauvetage de Bezos de plusieurs milliards de dollars».

Le sénateur Bernie Sanders se lance dans le fiasco des atterrisseurs lunaires de la NASA avec un amendement qui supprime toute la section du système d’atterrissage humain du projet de loi d’autorisation de la NASA “Objectif: éliminer le sauvetage de Bezos de plusieurs milliards de dollars” pic.twitter.com/cTdVb44E4i – Joey Roulette (@joroulette) 24 mai 2021

Tout cela a à voir avec la décision de la NASA le mois dernier d’attribuer un contrat de 2,9 milliards de dollars à SpaceX pour un atterrisseur lunaire Starship conçu pour transporter des astronautes à la surface lunaire pour le programme Artemis de l’agence spatiale, dès 2024.

La NASA avait examiné les propositions de SpaceX ainsi que de Dynetics, basé en Alabama, et de l’équipe dirigée par Blue Origin (qui comprend Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper). Le plan optimal était de sélectionner deux propositions compétitives pour aller de l’avant, mais les responsables de la NASA ont déclaré que le Congrès n’avait pas accordé suffisamment d’argent pour deux équipes. Ils ont donc opté pour SpaceX, qui a présenté le plan le moins cher.

En réponse, l’équipe de Blue Origin et Dynetics ont déposé des protestations séparées auprès du Government Accountability Office. Les équipes ont déclaré que leurs propositions n’avaient pas été dûment prises en compte et que la NASA aurait dû gérer la concurrence différemment avec le budget qui lui avait été attribué.

Le GAO a jusqu’au 4 août pour décider si l’attribution à SpaceX doit être maintenue ou si le concours doit être refait. Dans l’intervalle, la NASA a tenu le coup.

L’amendement de Cantwell demande à la NASA de recevoir plus de 10 milliards de dollars de financement supplémentaire pour un deuxième contrat d’atterrissage lunaire et d’autres besoins en infrastructure. Son langage fait partie de la version du projet de loi approuvée par son comité ce mois-ci.

Le fait que l’argent supplémentaire puisse bénéficier à un programme spatial dirigé par l’individu le plus riche du monde a suscité la colère de Sanders, un critique de longue date d’Amazon, de Bezos et d’autres milliardaires. Les lobbyistes de Blue Origin et SpaceX sont également au cœur de la mêlée, comme le détaille le Washington Post.

Déterminer le vainqueur de cette dernière bataille des milliardaires – opposer Bezos au PDG de SpaceX Elon Musk, le deuxième individu le plus riche d’Amérique – prendra probablement des mois. Les deux chambres du Congrès doivent approuver la législation d’autorisation ainsi qu’une appropriation effective. Et il est peu probable que le Congrès accomplisse tout cela avant la décision du GAO, qui pourrait réinitialiser les conditions du concours en août.

Jeff Foust de Space News avait probablement raison lorsqu’il a tweeté qu’il y a eu «beaucoup de drames sur un projet de loi qui ne deviendra probablement pas loi sous sa forme actuelle».