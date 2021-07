Bezos, Branson et la course à l’espace du milliardaire : que regarder quand le fondateur d’Amazon décolle le 20 juillet

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, présente une maquette de la capsule de l’équipage New Shepard de Blue Origin lors d’une conférence spatiale en 2017. (Photo . / Kevin Lisota)

Sir Richard Branson a ajouté un nouveau carburant à la course spatiale des milliardaires le 11 juillet lorsque lui et ses coéquipiers de Virgin Galactic ont flotté dans l’espace suborbital.

“À tous les enfants là-bas, j’étais autrefois un enfant avec un rêve, regardant les étoiles”, a déclaré Branson avant de déboucler. « Maintenant, je suis un adulte dans un vaisseau spatial avec beaucoup d’autres adultes merveilleux, regardant une belle et belle Terre. Pour la prochaine génération de rêveurs, si nous pouvons le faire, imaginez simplement ce que vous pouvez faire. »

Jeff Bezos peut-il surpasser cela? Nous le saurons bientôt. Le fondateur d’Amazon devrait aller encore plus haut en tant que passager le 20 juillet lors du premier vol en équipage de la fusée New Shepard de son entreprise spatiale Blue Origin.

Dans cet épisode spécial du podcast . : l’aube d’une nouvelle ère dans le tourisme spatial, ce qu’il faut regarder lorsque le fondateur d’Amazon décolle la semaine prochaine et quelle est la prochaine étape pour l’exploration spatiale commerciale. Le journaliste spatial de longue date Alan Boyle, rédacteur en chef de ., qui a couvert les ambitions spatiales de Bezos pendant des années, nous rejoint.

Écoutez ci-dessus, abonnez-vous à . dans n’importe quelle application de podcast et continuez à lire les faits saillants édités du commentaire d’Alan.

Ce que ce lancement signifie pour Bezos et Blue Origin : Je pense qu’il y a un peu de rédemption ici, parce que Blue Origin et Jeff Bezos travaillent sur ce projet et sur d’autres depuis longtemps. Et c’est un peu insaisissable de voir les bénéfices de tout cela.

Il travaille sur une fusée de classe orbitale appelée New Glenn, qui a été retardée. Blue Origin a participé à quelques concours de haut niveau pour des contrats gouvernementaux de la NASA ou de l’US Space Force, et ils ont perdu ceux-ci.

Donc, New Shepard va vraiment être un succès signalé, et probablement le plus grand succès que Blue Origin ait rencontré en plus de 20 ans d’existence. Si cela fonctionne comme Jeff Bezos l’espère… alors c’est un signe que Blue Origin a en fait réalisé quelque chose en rapport avec le vol spatial habité, un vol spatial de grande envergure. Et s’ils peuvent transformer cela en plus de succès, alors la vision de Jeff Bezos a de bien meilleures chances de se concrétiser.

Le risque personnel pour Bezos : Il y a un risque de mort. C’est toujours le cas lorsque vous avez affaire à quelque chose d’aussi explosif qu’une fusée. C’était risqué pour Richard Branson aussi, même si cet avion-fusée a été testé. Il y a trois personnes qui ont perdu la vie lors du test au sol et un pilote d’essai est décédé au cours du test de SpaceShipTwo. C’est donc risqué.

Le vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin dispose d’un système d’évacuation en cas de problème. Pendant l’ascension de la fusée, il y a un moteur de fusée solide qui est censé s’allumer et pousser les passagers en sécurité, en cas d’urgence. Mais c’est toujours sorcier, et il y a des choses qui peuvent mal tourner. Surtout avec ce vol, je pense qu’il y a beaucoup plus d’attention, car c’est le premier à voler avec des gens à bord.

Ce que ce mois signifie pour le tourisme spatial : Je pense que c’est un tournant. Pendant longtemps, j’avais parlé de la règle des deux ans dans les vols spatiaux commerciaux privés, selon laquelle l’ère où les gens ordinaires volent dans l’espace semble toujours être dans deux ans. Mais maintenant, c’est peut-être dans moins de deux semaines. Donc je pense que c’est un gros problème. C’est un gros problème pour l’industrie des vols spatiaux.

Curieusement, j’ai l’impression que cela devient juste une entreprise, et pour les gens qui connaissent bien la science-fiction et tout ça, et qui aiment Star Wars et Star Trek, cela perd peut-être un peu de son attrait, parce que maintenant, ce n’est qu’une affaire, et l’argent sale entre en scène.

Je suis de deux avis à ce sujet. Je suis un peu triste que ce ne soit plus de la science-fiction, assez étrangement. Mais je suppose que le jour auquel nous pensions tous arriver un jour approche vraiment ses dates sur le calendrier.

En rapport: L’histoire de deux vaisseaux spatiaux : comment les titans de la technologie de Seattle ont aidé à lancer des visites spatiales suborbitales