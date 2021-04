Bezos Earth Fund débauche à nouveau le chef d’un boursier pour l’aider à gérer son organisation

Charlotte Pera. (Photo via LinkedIn)

Le Bezos Earth Fund a embauché Charlotte Pera en tant que vice-présidente de la stratégie et des programmes pour l’effort de 10 milliards de dollars visant à lutter contre le changement climatique.

Depuis 2012, Pera est président et chef de la direction de ClimateWorks Foundation. L’organisation de San Francisco travaille sur les efforts internationaux pour lutter contre le réchauffement climatique. Elle a été l’une des 16 premières organisations environnementales à recevoir un financement du Earth Fund, que le fondateur d’Amazon Jeff Bezos a lancé en février 2020. ClimateWorks a reçu 50 millions de dollars.

Le mois dernier, Bezos a annoncé que le fonds avait embauché Andrew Steer, ancien directeur du World Resources Institute, en tant que premier PDG et président. L’institut a également reçu une subvention de 100 millions de dollars.

Bien que triste de la voir partir, nous lui sommes reconnaissants de son formidable leadership au cours des 8 1/2 dernières années et nous sommes ravis qu’elle continue le travail essentiel de lutte contre les changements climatiques. Félicitations Charlotte! En savoir plus ici: https://t.co/GJRsyqCEp1 – Fondation ClimateWorks (@ClimateWorks) 13 avril 2021

Sous la direction de Pera, «ClimateWorks a multiplié par cinq son personnel, élargi sa base de donateurs à plus de 40 donateurs, porté son budget à plus de 140 millions de dollars en 2021 et transféré environ 640 millions de dollars en subventions à des organisations qui font progresser les solutions climatiques dans le monde. », Selon un communiqué de ClimateWorks.

Dans un message sur Twitter, Steer a déclaré que Pera avait fait un «travail époustouflant» dans son rôle précédent.

Le Fonds pour la Terre prévoit de dépenser ses 10 milliards de dollars d’ici 2030.

En annonçant sa création, Bezos a écrit: «Cette initiative mondiale financera des scientifiques, des militants, des ONG – tout effort qui offre une réelle possibilité d’aider à préserver et à protéger le monde naturel. Nous pouvons sauver la Terre. Il va engager une action collective de la part des grandes entreprises, des petites entreprises, des États-nations, des organisations mondiales et des particuliers. »