Bezos, Jeff Bezos, frappe à nouveau dans une offre d’un milliard de dollars pour Bond et MGM – et les médias sociaux ripostent

Il a déjà le smoking, maintenant Jeff Bezos a aussi Bond. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Bezos. Jeff Bezos.

N’a pas tout à fait le même son que l’introduction d’un certain agent secret britannique. Mais ce n’est rien que 8,5 milliards de dollars ne peuvent résoudre, n’est-ce pas?

Amazon n’avait pas plus tôt annoncé son offre de plusieurs milliards de dollars pour acquérir les studios MGM – y compris l’ensemble du catalogue de 26 films de James Bond – lorsque les médias sociaux, en particulier Twitter, ont offert mercredi leur examen critique habituel de l’actualité.

Un snark digne de Meme était à l’ordre du jour alors qu’Amazon a une fois de plus prouvé que ce qu’Amazon veut, Amazon achète, arrachant le célèbre studio hollywoodien dans le plus gros contrat depuis qu’il a acheté et vérifié avec Whole Foods à 13,7 milliards de dollars. Il y a probablement beaucoup de titres Bond applicables, mais «The World Is Not Enough» semble particulièrement bon aujourd’hui.

Alors oubliez Lex Luthor pendant une minute. Bezos en tant que méchant de Bond se sent plus opportun:

Amazon acquiert les studios MGM pour 9 milliards de dollars afin que Jeff Bezos puisse enfin accomplir son destin de devenir un méchant de Bond pic.twitter.com/FRbMkUqbyD – Dr Parik Patel, BA, CFA, ACCA Esq. ???? (@ParikPatelCFA) 25 mai 2021

et…

Amazon a acheté MGM / UA. Voici une photo… # CatsOfTwitter #JamesBond Jeff Bezos doit être très heureux !! ???? pic.twitter.com/9VDreDJsDo – Nina Creech (@ Ncreature29) 26 mai 2021

Le Dr Octopus était-il un méchant de Bond?

Avec Amazon achetant MGM, Jeff Bezos sera le prochain méchant de James Bond pic.twitter.com/RQ8FstYUEh – BLURAYANGEL (@blurayangel) 26 mai 2021

Amazon a officiellement acheté MGM Studios pour 8,45 milliards de dollars. Cette acquisition est stupide, car vous pouvez * déjà * acheter l’ensemble du coffret DVD de la franchise Bond sur Amazon pour seulement 75 $. pic.twitter.com/kIpbQxlGx6 – Trung Phan ???????? (@TrungTPhan) 26 mai 2021

Alors… Amazon achète MGM. Et #JamesBond #NoTimeToDie pour l’instant, obtient une nouvelle maison…. # PrimeTimeToDie Personne? pic.twitter.com/h8PfWZQHbv – HotelHorror (@ HotelHorror1) 26 mai 2021

Mais tout n’était pas limité à Bond:

Amazon s’approche d’un accord pour acheter le studio hollywoodien MGM. C’est un geste tellement milliardaire. Ensuite, Jeff Bezos achètera Kellogg’s juste pour faire en sorte que le lion de la MGM combatte Tony le tigre. #LSSC pic.twitter.com/ArN1cTKPY3 – Un spectacle tardif (@colbertlateshow) 26 mai 2021

Avant ses projets MGM, Amazon s’était déjà imposé comme un acteur majeur à Hollywood avec Amazon Studios et son service de streaming Prime Video. L’acteur Chris Pratt, vedette du prochain blockbuster d’été de Prime «The Tomorrow War», a même laissé tomber le nom de son «patron» dans un tweet:

Je vais demander à Jeff Bezos s’il est trop tard

pour changer le titre. https://t.co/DvNK9FecDi – chris pratt (@prattprattpratt) 26 mai 2021

D’autres ont trouvé un lien avec les batailles de Bezos avec l’ancien président Donald Trump, l’ancienne star de la télé-réalité:

Vous savez ce que signifie l’accord Amazon et MGM? Jeff Bezos possède désormais The Apprentice. Jeff Bezos est propriétaire de The Apprentice Outtakes. * sirote du café * – YS (@ NYinLA2121) 26 mai 2021

L’histoire du géant de la technologie liée aux taxes qu’il paie et ne paie pas, ainsi qu’à ses problèmes antitrust actuels, était également mûre pour les coups:

si je ne payais pas d’impôts, je pourrais aussi acheter MGM – blaine capatch (@blainecapatch) 26 mai 2021

Il y a une sorte de belle ironie grossière dans MGM, l’un des huit studios hollywoodiens visés par le DoJ en 1948 pour des préoccupations antitrust et une intégration verticale qui ont changé tout le paysage du divertissement aux États-Unis, acquis en 2021 par… Amazon. – julia alexander (@loudmouthjulia) 26 mai 2021

Et enfin, il était difficile de laisser la mascotte du lion rugissant de MGM partir sans la remplacer par un Bezos en riant: