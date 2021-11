Bezos rejoint les blagues après une rencontre entre lui, sa petite amie et DiCaprio

Une vidéo dans laquelle Leonardo DiCaprio apparaît en train de discuter avec Jeff Bezos et sa petite amie, Lauren Sánchez, lors d’un gala artistique a alimenté les réseaux sociaux et a également permis au magnat de faire preuve d’une dose d’humour. Sánchez apparaît dans la vidéo avec un large sourire et très conscient de ce que dit l’acteur. Après de nombreux commentaires sur ce post par un éditeur de Variety, le fondateur d’Amazon a décidé de se joindre au jeu en envoyant un message à l’acteur : « Leo, viens ici, je veux te montrer quelque chose… » a tweeté Bezos avec une photo sur le celui qui semble étreindre un signe qui empêche une chute mortelle.

