Bezos satisfait de ‘New World’ après plusieurs échecs d’Amazon Games

Amazon Games a une histoire à succès avec New World, et personne n’en est plus heureux que Jeff Bezos. Le fondateur et président exécutif de la société a reconnu qu’il y avait eu de nombreux échecs de sa division des jeux avant que le succès ne prenne finalement forme avec New World.

“Après de nombreux échecs et revers dans le jeu, nous avons un succès”, a déclaré Bezos sur Twitter. « Tellement fier de l’équipe pour la persévérance. Considérez les revers comme des obstacles utiles qui stimulent l’apprentissage. Quels que soient vos objectifs, n’abandonnez pas, peu importe à quel point cela devient difficile.

Ces obstacles auxquels Bezos fait référence sont des jeux comme Breakaway et Crucible – le premier a été annulé avant même de pouvoir sortir, tandis que le dernier a été fermé peu de temps après le lancement. Bien qu’il soit idiot de présenter le succès de New World comme une histoire d’outsider compte tenu des ressources d’Amazon, le fait est que les choses semblaient sombres avant l’arrivée du MMORPG.

Après de nombreux échecs et revers dans le jeu, nous avons un succès. Tellement fier de l’équipe pour la persévérance. Considérez les revers comme des obstacles utiles qui stimulent l’apprentissage. Quels que soient vos objectifs, n’abandonnez pas, peu importe à quel point cela devient difficile. @playnewworld (1/2) https://t.co/LK0VUdCSS9 – Jeff Bezos (@JeffBezos) 1er octobre 2021

Depuis le lancement de New World mardi, il a réussi à atteindre un nombre de joueurs simultanés de plus de 800 000 joueurs, selon SteamDB. Battre même Counter-Strike: Global Offensive pour être le jeu le plus joué sur Steam.

Bien qu’en dépit de la joie de Bezos avec la nouvelle, il ne veut toujours pas que quelqu’un nomme son personnage du nouveau monde après lui.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Classement des meilleurs jeux de sport mobiles gratuits en ce moment