Bezos vs. Branson vs. Musk : un contrôle de la réalité sur la course spatiale des milliardaires – et la science-fiction de la station spatiale

Le vol spatial suborbital de Blue Origin, Mark Bezos, lance une balle à Oliver Daemen en zéro-G tandis que Wally Funk flotte au-dessus dans la capsule New Shepard. (Photo d’origine bleue)

L’état des voyages spatiaux commerciaux évolue si rapidement que même les auteurs de science-fiction ont du mal à suivre.

C’est ce que le rédacteur en chef du magazine Time, Jeffrey Kluger, a découvert alors qu’il terminait son roman récemment publié, “Holdout”, dont la moitié se déroule sur la Station spatiale internationale.

L’intrigue de Kluger dépend du fait que les Russes sont les seuls capables de ramener un astronaute de la station spatiale – mais cela n’est plus vrai, maintenant que SpaceX fait voler des équipages vers et depuis l’orbite.

“À la toute fin du processus de montage, SpaceX a commencé à voler … j’ai donc dû rapidement en tenir compte”, explique-t-il dans le dernier épisode du podcast Fiction Science, qui se concentre sur l’intersection de la science et de la technologie avec la fiction et le populaire. culture.

Kluger a comblé ce trou de l’intrigue en écrivant une référence rapide à quelques sociétés fictives – CelestiX et Arcadia – et en disant qu’elles étaient toutes les deux clouées au sol, en raison d’un accident sur la rampe de lancement et d’une grève du travail.

Il a été encore plus difficile de suivre le rythme au cours des dernières semaines, en raison des vols spatiaux suborbitaux très médiatisés qui ont été effectués par les milliardaires Jeff Bezos et Richard Branson. Chacun d’eux a volé à bord de la fusée de sa propre entreprise : le New Shepard de Blue Origin pour Bezos et l’avion-fusée SpaceShipTwo de Virgin Galactic pour Branson. Kluger m’a dit que ces voyages spatiaux de milliardaires sont à la fois moins importants et plus importants qu’ils ne le paraissent à première vue.

Ils sont moins importants car “il s’agit d’un groupe très élitiste de personnes très riches et puissantes qui sont dans une position unique pour construire et piloter leur propre vaisseau spatial”, a déclaré Kluger.

“Ce n’est guère quelque chose que la grande masse d’entre nous est en mesure de faire”, a-t-il ajouté.

Mais Kluger a déclaré que ces premiers vols faisaient également allusion à “un énorme potentiel de croissance” pour les vols spatiaux du secteur privé.

“L’un des points que nous aimons faire valoir lorsque nous parlons de cela à Time est que Charles Lindbergh a traversé l’océan seul en 1927”, a-t-il déclaré. « Et à peine 12 ans plus tard, nous avions un service transatlantique panaméricain. … À très court terme, nous avons la démocratisation du transport aérien.

Quel milliardaire remportera la part du lion du marché des voyages spatiaux suborbitaux ? S’il s’agit d’une course à deux milliards, Kluger mettrait son argent sur Blue Origin, car son système de lancement et d’atterrissage vertical est moins compliqué que le système de lancement aérien de Virgin Galactic. Mais Kluger a noté que SpaceX du milliardaire rival Elon Musk a de loin dépassé Blue Origin et Virgin Galactic.

Jeffrey Kluger (via Twitter)

“Ils sont restés suborbitaux”, a-t-il déclaré. “Et jusqu’à ce que je les voie devenir orbital et réaliser certains des types de choses que SpaceX réalise, je pense qu’ils mangent à peu près la poussière de SpaceX en ce moment – ​​et SpaceX, à son tour, mange leur déjeuner.”

SpaceX devrait marquer une étape importante dans les mois à venir lorsqu’il lancera une mission orbitale « entièrement civile ». La mission Inspiration4, financée par le milliardaire Jared Isaacman en tant que projet caritatif pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude, s’annonce comme la première mission orbitale avec équipage qui n’a pas d’employé du gouvernement à bord. Isaacman lui-même, qui est le PDG de Shift4 Payments ainsi qu’un pilote de jet qualifié, sera le commandant de la mission.

“Nous ne savons pas exactement combien coûtent tous les sièges, mais d’après ce que le marché supporte pour les sièges orbitaux, un bon chiffre est probablement de 50 millions de dollars par siège”, a déclaré Kluger. “Donc, mettre quatre personnes à bord de la mission Inspiration4 coûte 200 millions de dollars, je suppose.”

L’équipage de quatre personnes a pour objectif de mener des expériences scientifiques zéro-G et d’enseigner des leçons depuis l’orbite pendant trois jours. “La mission dans son ensemble est donc plus longue, plus ambitieuse et plus altruiste que les deux autres missions”, a déclaré Kluger.

Inspiration4 ne se dirigera pas vers la station spatiale. Mais une autre mission spatiale commerciale, organisée par Axiom Space avec SpaceX en charge du lancement, transportera trois clients et un commandant de mission Axiom vers l’avant-poste orbital de 20 ans au début de l’année prochaine. Encore plus de clients – dont Tom Cruise et le gagnant d’une émission de télé-réalité – devraient visiter la station dans les années à venir.

“La vie à bord de la station spatiale va devenir un peu plus encombrée et un peu plus polyvalente”, a déclaré Kluger.

Espérons simplement que ces visiteurs ne soient pas confrontés au genre de problèmes auxquels le protagoniste du roman de Kluger doit faire face. Le personnage central de “Holdout”, un astronaute nommé Walli Beckwith, rencontre des dangers, notamment une collision dans l’espace, une fuite d’ammoniac et une capsule Soyouz hésitante, tous basés sur des incidents de station spatiale réalistes.

“Holdout” de Jeffrey Kluger mélange l’action dans l’espace et en Amazonie. (Livres Dutton)

Kluger a déclaré qu’il faisait attention à rester dans les limites des capacités technologiques et des lacunes potentielles de la station spatiale pendant qu’il écrivait “Holdout”.

“Certaines des politiques à Washington, j’ai peut-être pris quelques libertés avec cela … mais en ce qui concerne la science, j’ai essayé de la garder aussi proche que possible de la physique réelle des vols spatiaux”, a-t-il déclaré.

En plus du drame spatial, les ingrédients du livre de Kluger incluent des intrigues politiques internationales ainsi que des menaces environnementales et une crise des réfugiés en Amazonie. (Non, Jeff Bezos, pas votre Amazon.) Tout cela ressemble à la recette parfaite pour un scénario de film.

“Je pense presque toutes les heures à ce livre à l’écran”, a admis Kluger. « Je ne dis pas que je l’ai écrit plus comme un scénario que comme un livre, mais je l’ai écrit avec l’idée d’un film en tête. Mon agent à Hollywood chez William Morris travaille à le faire connaître.

Kluger a déjà quelqu’un en tête pour jouer Walli Beckwith : Elisabeth Moss, qui a joué dans “Mad Men” et “The Handmaid’s Tale”.

«Je pense qu’elle a le courage. Je pense qu’elle a la ténacité. Je pense qu’elle a la disponibilité émotionnelle et l’accessibilité », a déclaré Kluger. “Je pense juste qu’elle serait la personne parfaite pour Walli Beckwith.”

Elisabeth Moss ne s’est pas encore présentée aux côtés de Tom Hanks et Lady Gaga sur la liste des futurs astronautes suborbitaux. Mais à la lumière de l’intérêt de Kluger, elle devrait peut-être y réfléchir.

Ce rapport a été initialement publié sur le journal cosmique d’Alan Boyle. Consultez la publication originale pour des liens bonus vers l’émission de télévision spatiale préférée de Kluger, le livre qui figure en haut de sa liste de lecture et d’autres recommandations du Cosmic Log Used Book Club.