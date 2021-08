Bezzecchi prend une part de l’erreur de Gardner

08/08/2021 à 13:36 CEST

Adrià Léon

Première victoire de la saison à Marco Bezzecchi, qui a emmené le chat à l’eau en Autriche avant Arón Canet et Augusto Fernández. L’Italien a profité de l’erreur de Rémy jardinier dans le virage 5 et tiré jusqu’au dernier mètre pour éviter les assauts du Boscoscuro valencien.

Bon départ en tête, bien qu’avec un léger lavage de Rémy jardinier au virage 3, ce qui l’a contraint à abandonner les premières places. A pris les rênes Marco Bezzecchi, qui s’étendait du groupe à quatre passagers: Gardner, Canet, Raul Fernández et le même. Premier tour avancé dans le peloton, avec jusqu’à trois chutes : Simone Corsi, Joe Roberts et Barry Baltus.

Il a fallu deux tours Aron Canet montrer ses dents à Bezzecchi. Le Valencien a dépassé le pilote du VR46, un mouvement dont il a profité Rémy laisser l’italien dans l’embarras. Courbes plus tard, il fera de même avec Canet pour prendre la tête de la course. Pendant, Raul s’est faufilé dans le virage 9 pour descendre à la septième place, déjà à presque trois secondes de son partenaire de boxe et rival ultime, Remy Gardner.

Remy a commencé à tirer et le groupe étiré encore plus. Ogura, après quelques séries de points comme il l’a commenté hier, il a commencé à se rapprocher du trio de tête -long sans Raúl- et un groupe de quatre s’est à nouveau formé. Les deux membres de Marc VDS, Augusto Fernández et Sam Lowes, ont joué dans la course-poursuite, mais sans grand espoir d’atteindre le contact.

Avec douze restants, Gardner a commencé à bander ses trois poursuivants, mais Bezzecchi réalisé dans le temps et a dépassé Canet pour renouer avec l’Australien sans aucun problème. Et puis c’est venu le coup de théâtre: Rémy, comme il semblait à l’aise d’être en tête, s’est faufilé dans le virage 5 et il est allé dans les graviers, tombant à la cinquième position et perdant plus de trois secondes face à Bezzecchi, le nouveau leader. Ogura, déjà devant Canet, écope d’un penalty par ‘Long Lap’ et a perdu deux positions, mais a marché sur la ligne blanche dans son exécution et a été sanctionné avec trois secondes de plus avec le drapeau à damier déjà battu.

Avec Bezzecchi en tête, Arón Canet a vu très clair ses options et se sont affrontés. Derrière, Augusto Fernández, Remy Gardner et Ai Ogura fermaient le Top5. L’italien du VR46 a remarqué la présence d’Arón et a serré les écrous dans les deux derniers tours pour assurer la première victoire du cours. Arón Canet et Augusto Fernández, séparés de plus d’une seconde, complètent le podium. Le quatrième était Remy Gardner, qui est arrivé avec l’intention de revenir, et le cinquième était Ai Ogura. Vietti a terminé sixième, Raúl Fernández septième et Héctor Garzó, qui figurait parmi les 10 premiers pendant une grande partie de la course, s’est écrasé. Beaubier, Syharin, Roberts et Baltus non plus.