BFARF Stock: L’énorme nouvelle qui fait monter en flèche les Bitfarms aujourd’hui

Bitfarms (OTCMKTS:BFARF) le titre reçoit un coup de pouce vendredi alors que le Bitcoin (CCC:BTC-USD) l’entreprise agricole se prépare à augmenter son stock.

Source: biggunsband / Shutterstock.com

Bitfarms prévoit d’augmenter les parts de son stock du Marchés OTC au Marché mondial du Nasdaq. La société note dans un communiqué de presse aujourd’hui qu’elle a obtenu l’approbation du Nasdaq pour ce changement.

Maintenant, Bitfarms n’a plus qu’une étape à compléter avant que ses actions ne lisent pour rejoindre le Nasdaq. La société doit s’assurer que ses actions sont approuvées pour la compensation et le règlement électroniques par l’intermédiaire de la Depository Trust Company. Bitfarms dit qu’il ne sait pas quand cette approbation arrivera, donc il ne peut pas dire quand les actions passeront au Nasdaq. Cependant, il prévoit d’informer les investisseurs dès qu’il en aura connaissance.

Il convient également de noter que l’action Bitfarms changera de tickers lorsqu’elle sera transférée sur Nasdaq Exchange. Au lieu de négocier sous le ticker BFARF actuel, la société passera au nouveau ticker BITF pour ses actions. La société a l’intention de maintenir son inscription à la Bourse de croissance TSX sous le symbole boursier BITF après la mise en valeur.

Emiliano Grodzki, PDG de Bitfarms, a dit ce qui suit à propos des actualités de la liste des actions du BFARF.

«Au cours des quatre dernières années, nous avons réussi à construire et à exploiter l’une des plus grandes opérations minières de Bitcoin au monde. Il est normal que nous nous inscrivions sur l’une des bourses les plus prestigieuses au monde et que nous élargissions considérablement la portée du marché de notre société.