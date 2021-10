BFF Serena dans ‘Legally Blonde’ ‘Memba Her ?!

locale de Los Angeles Alanna Ubach n’avait que 25 ans lorsqu’elle a été choisie pour incarner la fidèle meilleure amie brune et sœur de la sororité Serena McGuire – qui vivait aux côtés d’Elle à la maison Delta Nu et a soutenu sa sœur dans ses efforts juridiques – dans la comédie classique de 2001 “La revanche d’une blonde” et le film de suivi de 2003 “Légalement blonde : rouge, blanche et blonde.”

Alanna a partagé le rôle sur grand écran avec d’autres acteurs géniaux, notamment Selma Blair en tant qu’ancienne/nouvelle petite amie de Warner, Vivian … et bien sûr Reese Witherspoon comme la réussite de la faculté de droit, Elle Woods.

Ubach a élargi son champ d’action à une carrière impressionnante dans le travail de voix off sur des divertissements animés comme “Puppy Dog Pals” et “Monsters At Work”.

Devinez à quoi elle ressemble deux décennies plus tard !