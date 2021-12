BFF Tori dans ‘White Chicks’ ‘Memba Her ?!

Local du Michigan Jessica Cauffiel était dans la mi-vingtaine lorsque sa carrière d’actrice a été lancée sous les feux de la rampe avec quelques grands rôles d’acteur, notamment en jouant la bombasse des Hamptons et la meilleure amie Tori Wilson – dont la clique cool se fait piller par les flics infiltrés en drag – dans le travail de 2004 de art « poussins blancs. »

Cauffiel a partagé le grand écran avec les frères de la comédie à l’écran et hors écran Marlon Wayans en tant qu’agent Marcus Copeland… et en tant que Tiffany Wilson et Shawn Wayans en tant qu’agent Kevin Copeland … et Brittany Wilson.

Les autres rôles notables des crédits Y2K de Jessica sont Margot dans « Legally Blonde » et Milan dans « The Drew Carey Show ».

Devinez à quoi elle ressemble maintenant !