BFW Euro watch 1: Comment les joueurs du Bayern se débrouillent dans les Euros

Le Bayern Munich est une équipe de haut niveau, et c’est certainement l’un des meilleurs clubs au monde en termes de force d’effectif. Le club compte certains des meilleurs attaquants, milieux de terrain et défenseurs du monde (et le gardien GOAT), ce qui signifie que l’équipe est bien représentée dans l’Euro. Pas moins de 13 joueurs actuels du Bayern se préparent pour leur pays à l’Euro. Même si cela me fait mal de dire cela, Alaba n’est plus un joueur du Bayern, donc il ne sera pas couvert ici.

Bien sûr, cela ne signifie pas que le Canadien Alphonso Davies n’aura pas de remerciements, car même s’il ne joue pas dans les Euros, il a été impliqué dans des rencontres internationales passionnantes avec l’équipe nationale canadienne, à la fois dans les éliminatoires de la Coupe du monde et la coupe d’or, et a encore pas mal de matchs à venir. Alors sans plus tarder, voyons comment vont les Bavarian Boys™ :

Allemagne

L’Allemagne a connu ce que l’on pourrait appeler une « histoire de deux jeux ». Contre la France, les Allemands ont su générer de nombreuses occasions, mais ont été terribles en attaque, n’enregistrant qu’un seul tir cadré. Ils étaient légèrement meilleurs défensivement, à part un but contre son camp marqué par Hummels. Dans l’ensemble, l’équipe avait l’air sans inspiration et sans idées contre une équipe de France super compacte et défensive, ce qui s’est soldé par une défaite 1-0.

Contre le Portugal cependant, Die Mannschaft ressemblait à des bêtes différentes. Ils ont montré leur intention dès le coup d’envoi, et bien que le Portugal ait inscrit un but précoce (totalement contre le cours du jeu), l’équipe a fait preuve de détermination et de classe pour rebondir et donner aux Portugais une fessée 4-2. Bien sûr, cette ligne de score ne crie pas exactement la fessée, mais si vous avez vu le match, vous êtes forcément d’accord. Les Allemands ont dominé la possession pendant la grande majorité du match, avec une mer après une mer de chemises blanches s’immisçant centre après centre et tir après tir. FT : 4-2 contre l’Allemagne.

Kimmich sur le mode “Berserker”.Photo de Matthias Schrader – Pool/.

Manuel Neuer : Également connu sous le nom de « ManWall Neuer » parmi les fans du Bayern, le capitaine du Bayern a très bien réussi à tenir la France à distance après le but encaissé (l’homme avait son propre défenseur qui marquait contre lui). Il a également organisé la défense contre le Portugal et effectué quelques arrêts vitaux. Dans l’ensemble, une bonne performance du GOAT.

Thomas Muller : Contre la France, Müller semblait très actif au début, mais s’est lentement estompé au fur et à mesure que le match avançait. Il était probablement convaincu qu’ils n’allaient tout simplement pas marquer, puisque l’attaque ne cliquait tout simplement pas. Contre le Portugal cependant, il était le joueur le plus actif à l’avant, réalisant de nombreuses passes clés et étant fortement impliqué dans 3 des 4 buts.

Josué Kimmich : A été joué hors de position contre la France, et n’a tout simplement pas pu avoir autant d’impact de RWB, d’autant plus qu’il était contre Lucas Hernandez. Il a cependant fait un excellent changement contre le Portugal, marquant une passe décisive et le centre qui a conduit au deuxième but contre son camp. De plus, son lecteur était là pour que tout le monde puisse le voir.

Serge Gnabry : Malchanceux dans les deux matchs, avec une tentative juste au premier poteau contre la France et un but marqué hors-jeu contre le Portugal. Dans l’ensemble, il n’a pas réussi à avoir un impact contre la défense française bien rodée, mais a été beaucoup plus actif contre le Portugal. Peut faire beaucoup mieux, cependant.

Léon Goretzka : Sorti avec une blessure pour le premier match, mais est entré comme remplaçant contre le Portugal. Stabilisé le milieu de terrain et effectué de belles passes et passes. Loew le considérera sans aucun doute comme une option pour commencer contre la Hongrie.

Niklas Süle : Criminellement sous-utilisé, et a été laissé sur le banc tout au long du match contre la France. Entré en remplacement contre le Portugal et était solide comme un roc. Cela va être déroutant s’il n’obtient pas un temps de jeu important contre la Hongrie.

Jamal Musiala : L’orignal ne figurait pas du tout dans les deux jeux. Sanglot!

France

3 des 4 joueurs du Bayern du contingent français.Photo de Baptiste Fernandez/Icon Sport via .

Pourtant, pour perdre un match à l’Euro, la France a connu une solide campagne jusqu’à présent. Une approche très pragmatique et une solide démonstration défensive contre l’Allemagne les ont vus sortir vainqueurs 1-0 (avec l’aimable autorisation de Hummels). Contre la Hongrie, la France a manqué de finitions cliniques, les Hongrois faisant une démonstration défensive exceptionnelle. Cela les a amenés à partager le butin avec un match nul 1-1.

Lucas Hernandez : De loin le meilleur défenseur de France, et l’un des meilleurs joueurs de France à ce jour. Il a bloqué le flanc gauche de la France de manière experte contre l’Allemagne et a veillé à ce que personne ne le dépasse. Il n’a pas participé au deuxième match contre la Hongrie (au repos), et on ne peut s’empêcher de penser que la France aurait pu avoir une meilleure chance de gagner avec lui sur le terrain.

Benjamin Pavard : Super solide contre l’Allemagne, empochant Gosens et encore, jouant un rôle énorme pour garder les Allemands sans but. Cependant, contre la Hongrie, malgré un match décent dans l’ensemble, le fait d’être pris au dépourvu par un Attila qui a marqué le seul but de la Hongrie sera un moment qui le dérangera sans aucun doute.

Corentin Tolisso : Entré en tant que remplaçant dans les deux matchs et avait l’air très net et net avec sa progression de passes et de balle. Il impressionne vraiment avec la France.

Kingsley Coman : N’a pas du tout participé au match contre l’Allemagne et a raté le match contre la Hongrie en raison de la naissance de son enfant (pour lequel il a dû quitter le camp).

Pologne

La Pologne n’a tout simplement pas été bonne jusqu’à présent. Ils avaient l’air très désorganisés contre la Slovaquie et n’ont pas pu enchaîner cinq passes ensemble. L’approvisionnement de Lewandowski était inexistant, ce qui a vu le meilleur joueur du monde tomber au milieu de terrain et en défense pendant de longues périodes, essayant de porter le ballon vers l’avant. Rien n’est venu de l’effort global de la Pologne, à l’exception d’un but de Linetty, et ils ont perdu, à juste titre. Slovaquie 2-1 Pologne.

Contre l’Espagne, ils sont allés de l’avant avec plus d’intention, mais ont été rapidement réduits au silence par un but de Morata en première mi-temps. Ils allaient inverser la tendance avec un but en seconde période, mais c’était tout ce qu’il y aurait jamais à voir dans le match alors qu’ils repartaient avec un match nul 1-1, faisant du match contre la Suède un match à faire ou à mourir.

Lewangoalski célèbre après avoir marqué.Photo de Diego Souto/Quality Sport Images/.

Robert Lewandowski: Totalement isolé dans le premier match, et avait l’air visiblement bouleversé et frustré. N’importe quel attaquant le serait, avec l’absence totale de soutien et de toute sorte d’approvisionnement de ses coéquipiers. Contre l’Espagne cependant, il semblait être un homme en mission, essayant de se soulever et de pousser pour un ou deux buts polonais.

Il a réussi le plus de passes décisives dans ce match et a réussi de superbes centres que ses coéquipiers n’ont tout simplement pas pu terminer. Il a fini par marquer l’égalisation (qui d’autre, lol) avec une tête habilement prise qui a étonné même les commentateurs. Tous les espoirs de la Pologne reposent sur cet homme, car ils espèrent remporter une victoire contre la Suède tout en augmentant la différence de buts.

Et cela résume notre couverture en euros.

Canada (éliminatoires de la Coupe du monde)

Alphonse Davies : Le Canada et Davies volent haut. Ils ont remporté TOUS leurs matchs de qualification pour la Coupe du monde, marquant 15 buts en seulement 4 matchs et n’en concédant AUCUN.

Davies a participé à tous les matchs, marquant 2 et mettant en place 7 dans le processus. Il a été en superbe forme, et ça fait du bien de voir le Davies que nous connaissions tous depuis la saison dernière et s’épanouir dans ce rôle d’ailier gauche. Pour le Canada, il est leur arrière gauche ET leur ailier gauche, et il fait très bien les deux boulots.

Concours Davies et Comvalius pour le bal.Photo de Jonathan Daniel/.

Le Canada semble prêt à se qualifier pour la Coupe du monde. Davies participera ensuite à la Gold Cup de la CONCACAF et cherchera à tenir la distance avec le Canada.

Assez décent de l’ensemble des Bavarian Boys™, hein ?