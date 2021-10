BFW Fight Club à l’étranger : des responsables de l’Union Berlin agressés dans un restaurant de Rotterdam

Alors que le Bayern Munich se prépare à affronter Hoffenheim, les responsables de l’Union Berlin pourraient être reconnaissants de revoir leur propre équipe en Allemagne pour leur match de Bundesliga contre le VfB Stuttgart dimanche.

Alors qu’ils se trouvaient aux Pays-Bas pour leur match de Ligue Europa contre Feyenoord, certains responsables de l’Union Berlin ont été agressés dans un restaurant de Rotterdam. Une « bande de voyous » a lancé des chaises et jeté des verres sur les Allemands.

Ce fut une expérience déchirante qui a vu des « dizaines » d’agresseurs s’impliquer. Transfer Market Web a capturé l’incident (via .) :

Un responsable de la police a déclaré à l’. que l’incident s’est produit mercredi soir, lorsque « des dizaines d’individus » ont lancé des chaises et des verres sur la délégation de l’Union, qui comprenait des membres du conseil d’administration.

Selon les autorités, une femme a subi des blessures mineures et a été transportée à l’hôpital avant d’être libérée. L’un des suspects, un homme de 25 ans basé à Rotterdam, a été appréhendé.

Le président de l’Union Club Dirk Zingler aurait fait partie des 25 personnes agressées, selon les médias néerlandais. Feyenoord s’est excusé pour « un événement tout à fait terrible » et a demandé que les contrevenants soient « identifiés et punis » dans un communiqué publié jeudi. « Le club se démarque de toutes les manières possibles des personnes qui se sont réduites à cet acte lâche. Quiconque dépeint Feyenoord et la ville d’une manière aussi insensée et négative ne peut et ne doit pas être considéré comme un partisan. »