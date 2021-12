BFW Fight Club : Lucas Hernandez a-t-il fait demi-tour par rapport à Erling Haaland ?

Comme tout match houleux, Der Klassiker entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund était une affaire animée qui a vu les émotions monter en flèche et le jeu physique s’intensifier.

Dans la seconde moitié, cependant, une altercation particulière a fait vibrer Internet alors que le contact entre la superstar du Borussia Dortmund Erling Haaland et le transfert de record du Bayern Munich Lucas Hernandez a laissé certains fans penser que Hernandez était « prêt à partir » jusqu’à ce qu’il voie son adversaire potentiel :

Voici le compte rendu du Daily Star :

Haaland, qui a acquis la réputation de remuer le pot avec ses adversaires, était bien préparé pour la bataille et a poussé Hernandez au sol en seconde période. L’arrière gauche du Bayern n’avait pas l’air satisfait du défi et s’est retourné en se remettant sur pied pour affronter le contrevenant. Mais alors qu’il se trouvait face à face avec le prolifique attaquant de Dortmund, Hernandez a immédiatement tendu le bras pour une poignée de main. Il est apparu qu’il ne voulait rien avoir à faire avec le monstre de 6’4″, alors qu’ils se sont ensuite réunis dans une étrange étreinte avant de s’enfuir.

Voici le récit de Sport Bible :

Un Lucas Hernandez furieux a fait un demi-tour hilarant lors d’une altercation potentiellement houleuse après avoir réalisé que c’était Erling Haaland qui l’avait fait tomber dans un défi.

Après des années de couverture de combats de football, chez BFW, nous nous considérons comme les experts du genre. Voici notre avis :

Mis à part le fait qu’Hernandez joue l’arrière central et non l’arrière gauche comme indiqué dans la description du Daily Star, on pourrait également affirmer que le « demi-tour » du Français est également un peu exagéré. Sûrement, Hernandez n’a pas aimé le contact, ni Haaland se tenant au-dessus de lui, mais il n’a pas semblé qu’il avait fait un revirement rapide puis s’était éloigné. Leur poignée de main était vraiment gênante – ce qui, j’imagine, n’est pas si rare lorsqu’un Français et un Norvégien se heurtent lors d’un match de football allemand.

Verdict: Je ne pense pas qu’Hernandez ait reculé, mais il n’était sûrement pas sur le point de jeter la main pour les raisons suivantes :

1 — C’était en plein match

2 — Haaland ressemble à un Viking prêt à envahir un pays.

Au final, ce n’est pas grave.