BFW Verbal Spat Club: Il y a de la chaleur entre Benjamin Pavard du Bayern Munich et Paul Pogba de Manchester United

Rien ne fait couler le vieux jus autour de ces parties comme un bon combat et il semble que Benjamin Pavard du Bayern Munich et Paul Pogba de Manchester United soient sur le point de se battre selon The Daily Star:

Paul Pogba a été vu en colère contre son coéquipier de France, Benjamin Pavard, lors de leur victoire en finale de l’UEFA Nations League contre l’Espagne dimanche soir. Le sélectionneur français Didier Deschamps a été contraint d’essayer de calmer la situation alors que Pogba devenait de plus en plus en colère contre le défenseur du Bayern Munich. Pogba avait été fortement pressé à la lisière de sa propre zone avec un soutien limité de ses coéquipiers autour de lui, dont Jules Kounde. Il a finalement réussi à tirer une faute de l’attaquant espagnol en le pressant, mais a rapidement remarqué que Pavard se mettait en position et a fait connaître ses sentiments au joueur de 25 ans. Ce n’était pas la première fois que Pogba et Pavard se disputaient sur le terrain tout en représentant leur pays à la suite d’un incident similaire à l’Euro. Lors de leur sortie en huitièmes de finale vers la Suisse cet été, Raphael Varane aurait dit à Pogba que Pavard avait déclaré qu’il ne « défendait pas assez ».

Si De’Londa Brice de The Wire était dans les parages, elle aurait certainement sorti son terme de signature d' »agir ab *** h » à Varane pour avoir répandu des potins, mais je m’écarte (un joueur du Real Madrid en tant que méchant … CHOQUANT) .

Quoi qu’il en soit, Pogba aurait été en colère contre Pavard pour cette déclaration et « a affronté Pavard sur le terrain, Pavard aurait insulté Pogba au cours de leur discussion animée ».

Le kicker de toute l’histoire est ce commentaire d’un fan au hasard sur les réseaux sociaux qui répondait à la critique de Pogba de Pavard :

Cependant, à cette occasion, les fans n’ont pas tardé à prendre la défense de Pogba sur les réseaux sociaux, avec un fan tweetant : « Je ne peux pas lui en vouloir, Pavard est affreux. »

Mais était-ce aléatoire ? Cela ressemble certainement à quelque chose que l’un des membres notoires de BFW dirait :

Quoi qu’il en soit, comment Pavard et Pogba devraient-ils résoudre cela?

Comment Pavard et Pogba devraient-ils résoudre leur boeuf?

Parlez de leurs problèmes et résolvez-les comme des adultes. (0 voix)

Continuez à être irritable, à vous éviter les uns les autres et à ne rien faire pour que cela continue de mijoter. (0 voix)

Donnez-vous les mains. (0 votes)