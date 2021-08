BGMI annonce une récompense spéciale pour 50 millions de téléchargements

in

Battlegrounds Mobile India, qui est PUBG Mobile dans un nouveau costume, s’est lancé dans le vide du jeu mobile indien comme un poisson dans l’eau. Et il a maintenant été téléchargé plus de 46 millions de fois.

Krafton a publié sur les réseaux sociaux de Battlegrounds Mobile India la récompense spéciale pour tous les joueurs du jeu atteignant 50 millions de téléchargements. Ces messages mentionnaient également que la société se préparait à fournir aux joueurs les nouvelles récompenses gratuites, quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils jouaient.

Lorsque BGMI était dans la phase de pré-inscription, le jeu avait réussi à recueillir jusqu’à 20 millions d’inscriptions en accès anticipé et 40 millions de pré-inscriptions. Il n’est donc pas surprenant que le jeu enregistre 50 millions de téléchargements en un peu plus d’un mois.

Et cela étant donné que le jeu n’est toujours pas disponible sur la plate-forme iOS, ce que les joueurs demandent constamment. Krafton a jusqu’à présent été silencieux quant à savoir quand s’attendre à la version iOS de BGMI.

Mais dans cet article, il semble que Krafton ait donné un indice fort sur la sortie du jeu sur iOS. Les développeurs ont écrit sur le post : “Nous nous préparons à ce que tous les joueurs indiens reçoivent des récompenses quel que soit leur système d’exploitation.” Ceci est suivi d’un emoji de pomme qui est un clin d’œil définitif à la plate-forme iOS.

Selon App Annie avant l’interdiction, la moitié de tous les joueurs de PUBG Mobile venaient d’Inde. C’était à une époque où PUBG Mobile avait enregistré plus de 730 millions de téléchargements dans le monde. L’interdiction de PUBG Mobile en Inde a réduit de plus de la moitié les utilisateurs actifs quotidiens de PUBG Mobile. Cela signifie que BGMI a le potentiel d’atteindre un nombre bien plus important en termes de téléchargements.

Pour mémoire, BGMI avait réussi à rassembler 34 millions de joueurs au 12 juillet, soit 10 jours depuis le lancement du jeu. Le message à l’époque clarifiait également que le jeu à ce moment-là comptait 16 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et 2,4 millions de joueurs simultanés de pointe. Ces chiffres n’ont pas été mis à jour par Krafton récemment, et nous pourrions éventuellement obtenir une mise à jour une fois que le jeu aura atteint 50 millions de téléchargements.