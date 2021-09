Bhabanipur Bypoll : EC annonce la date ; connaître le calendrier complet du scrutin qui décidera du sort de Mamata Banerjee

in

Mamata Banerjee devait être élu à l’Assemblée du Bengale occidental dans les six mois suivant sa nomination au poste de ministre en chef.

La Commission électorale a annoncé aujourd’hui le calendrier du très attendu sondage de Bhabanipur, crucial pour le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee. Notamment, Mamata Banerjee est devenue ministre en chef du Bengale malgré sa défaite aux élections de Nandigram lors du concours direct contre son protégé devenu ennemi Suvendu Adhikari. Puisqu’il n’y a pas d’arrangement bicaméral – Assemblée législative et Conseil législatif – au Bengale comme l’Uttar Pradesh ou le Bihar, elle doit être élue dans les six mois suivant sa prise de fonction. Banerjee a le temps jusqu’à la première semaine de novembre pour se faire élire à l’assemblée du Bengale occidental.

La commission électorale a déclaré aujourd’hui que les élections partielles dans la circonscription de l’Assemblée de Bhabinipur où Mamata Banerjee a l’intention de se présenter auront lieu le 30 septembre.

Horaire complet de l’Assemblée de Bhabinipur Bypoll

Date d’émission de la notification au Journal officiel : 06.09.2021

Date limite des candidatures : 13.09.2021

Date d’examen des candidatures : 14.09.2021

Date limite de retrait des candidatures : 16.09.2021

Date du sondage : 30.09.2021

Date de dépouillement : 03.10.2021

“À ce jour, il y a trois scrutins ajournés (deux dans l’État du Bengale occidental et un dans l’État d’Odisha), trois postes vacants dans les circonscriptions parlementaires et 32 ​​postes vacants dans les assemblées législatives de divers États / UT”, a déclaré EC dans son notification.

L’ECI a déclaré qu’après avoir pris en considération les contributions et les points de vue des secrétaires en chef des États concernés et des directeurs des élections respectifs, la Commission a décidé de ne pas organiser d’élections partielles dans 31 autres circonscriptions de l’Assemblée et 3 circonscriptions parlementaires. Il a ajouté que compte tenu de l’exigence constitutionnelle et de la demande spéciale de l’État du Bengale occidental, il a décidé de tenir des élections partielles dans le 159-Bhabanipur AC.

“En outre, la Commission a également décidé d’organiser des scrutins dans 3 circonscriptions de l’Assemblée, à savoir 56-Samserganj, 58- Jangipur du Bengale occidental et 1 circonscription de l’Assemblée 110-Pipli d’Odisha où le scrutin ajourné a été reporté suite à la notification de la Commission le 4 mai 2021, comme conformément au calendrier figurant à l’annexe 2. Des notifications distinctes sont émises à cet égard. Les candidats/partis politiques de ces 3 CA ont déjà profité de la période de campagne du 29.04.2021 au 03.05.2021. Compte tenu de cela, la Commission a maintenant décidé d’autoriser la campagne à partir du 20.09.2021 uniquement dans ces circonscriptions », a déclaré la CE.

Avec l’annonce des dates de scrutin, le modèle de code de conduite est entré en vigueur dans les circonscriptions concernées.

L’ECI a également limité les réunions publiques à 30 pour cent de la capacité autorisée ou à 200 personnes en cas de réunion en salle, selon le moins élevé des deux et a demandé aux candidats de tenir un registre. En cas de réunion en plein air, elle a été limitée à 50 pour cent de la capacité au sol. «Avec 50% de la capacité (selon les directives Covid-19) ou 1000 dans le cas des Star Campaigners et 50% de la capacité ou 500 dans tous les autres cas. Dans les deux cas, le nombre autorisé est celui qui est le moins élevé. Toute la zone sera bouclée et gardée par la police. Le nombre de personnes entrant dans le sol sera surveillé », a déclaré la CE.

