Bhabanipur par résultat de l’élection en direct : décompte des votes en direct des sondages de Bhabanipur, résultats du sondage de Bhabanipur 2021 mises à jour en direct

2021 Bhabanipur By Election Result Today, Bhabanipur Bypoll Résultats Live Updates: Il y aura 21 tours de dépouillement des votes dans la circonscription de Bhabanipur.

Résultats du sondage de Bhabanipur aujourd’hui Nouvelles en direct : Le dépouillement des votes pour l’élection partielle dans la circonscription de l’Assemblée de Bhabanipur au Bengale occidental sera effectué aujourd’hui. Le décompte commencera à 8 heures du matin et les tendances initiales devraient se préciser au cours de la première heure elle-même. Le résultat du sondage décidera du sort de Mamata Banerjee qui brigue le siège pour continuer en tant que ministre en chef du Bengale occidental.

Il y aura 21 tours de dépouillement des votes dans la circonscription de Bhabanipur. La Commission électorale a mis en place un système de sécurité à trois niveaux, a fait appel à 24 compagnies des forces centrales et les a déjà déployées au centre de dépouillement.

L’élection du 30 septembre a enregistré une participation modeste de 53,32 pour cent. Deux autres sièges de l’Assemblée de l’État, qui sont allés aux urnes le même jour, ont toutefois fait état d’un taux de participation plus élevé. Samserganj a enregistré 78,60 % de participation électorale, tandis que Jangipur 76,12 % jusqu’à 17 heures, selon les données de la commission électorale. Le vote a été en grande partie pacifique et aucun incident majeur de violence ou de malversation électorale n’a été signalé, ont déclaré des responsables de la CE. Le bypoll à Bhabanipur a été rendu nécessaire à la suite de la démission du député du Congrès de Trinamool Sovandeb Chattopadhyay pour faciliter l’élection du ministre en chef Mamata Banerjee à l’assemblée. Banerjee a perdu à Nandigram, selon les résultats des élections législatives déclarés par la CE en mai. Selon la disposition constitutionnelle, une personne doit être élue dans les six mois suivant sa prestation de serment en tant que ministre en chef ou ministre. Elle a prêté serment en tant que ministre en chef pour un troisième mandat consécutif le 5 mai.