Bhad Bhabie de Cash Me Outside n’a rejoint que les fans et a battu des records en seulement 6 heures

Bhad Bhabie est devenue célèbre pour la première fois en 2016 lorsqu’elle est apparue dans un épisode du Dr Phil aux côtés de sa mère. Son segment s’intitulait «Je veux abandonner ma fille de 13 ans qui volait une voiture et qui portait des couteaux qui a essayé de m’encadrer pour un crime» et devait initialement être une discussion entre l’animatrice, Bhabie et sa mère. Barbara Ann, mais il a été détourné lorsque l’adolescent a commencé à entrer dans le vif du sujet avec le public. Elle leur a dit avec colère de «m’attraper dehors». Grâce à son accent, cependant, les téléspectateurs ont eu l’impression qu’elle avait dit «encaisse-moi dehors».