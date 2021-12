Bhagavad Gita, Bhojpuri dans les écoles ! Voici ce que le gouvernement de Modi a dit à Lok Sabha

Répondant aux questions des membres à la Chambre basse, la ministre de l’Éducation de l’Union, Annapurna Devi, a déclaré que les gouvernements des États peuvent également prendre des dispositions pour l’enseignement de la langue bhojpuri dans les écoles s’ils le souhaitent.

Les gouvernements des États peuvent autoriser l’enseignement de la Bhagavad Gita aux élèves s’ils le souhaitent, a déclaré le gouvernement à Lok Sabha lundi. l’enseignement de la langue bhojpuri dans les écoles s’ils le souhaitent. Elle a ajouté que dans le cadre de la nouvelle politique éducative, l’éducation des enfants dans les langues régionales est devenue obligatoire.

« L’éducation fait partie de la liste concurrente de (la Constitution). Si les États le souhaitent, ils peuvent ajouter la Bhagavad Gita au programme. » Selon le modèle CBSE (conseil central de l’enseignement secondaire), la Bhagavad Gita est déjà enseignée dans diverses classes. Si les États le souhaitent, ils peuvent ajouter la Bhagavad Gita », a déclaré le ministre à la Chambre pendant l’heure des questions. Elle répondait à la question posée par le député du BJP au nord de Mumbai, Gopal Shetty.

Le membre du BJP a voulu savoir du gouvernement s’il envisageait d’apporter des dispositions pour l’enseignement de la Bhagavad Gita aux élèves des écoles à travers le pays. Tout en posant sa question, Shetty a également suggéré que les membres du Congrès lisent la Bhagavad Gita « afin qu’ils obtiennent la sagesse faire du bon travail ». Les membres du Congrès protestaient alors à la Chambre contre la violence à Lakhimpur Kheri et exigeaient le limogeage du ministre de l’Intérieur de l’Union, Ajay Mishra, car son fils Ashish Mishra est l’un des accusés arrêtés dans cette affaire.

« Certains contenus de la Bhagavad Gita sont déjà là pour les élèves des classes 6, 7 et 8. La Bhagavad Gita est enseignée », a déclaré la ministre dans sa réponse. Dans sa question, le membre du BJP Nishikant Dubey a demandé au gouvernement si il envisageait de reconnaître le bhojpuri ou d’intégrer la langue dans le programme scolaire des élèves des classes 1 à 12 ainsi que des établissements d’enseignement supérieur.

Il a déclaré que les habitants du Jharkhand, du Bihar et de l’Uttar Pradesh le réclamaient depuis longtemps. Les États peuvent enseigner aux enfants (scolaires) à Bhojpuri.

Les États peuvent mettre en œuvre la nouvelle politique éducative et enseigner (Bhojpuri) dans les classes 1 à 12 », a répondu le ministre d’État à l’Éducation. ils peuvent s’y conformer et prendre des dispositions pour enseigner (Bhojpuri) aux élèves des classes 1 à 12 », a-t-elle ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.