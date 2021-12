Bhagwant Mann affirme que le chef du BJP lui a offert de l’argent, un siège au Cabinet pour rejoindre le parti; dit ‘aucun argent ne peut m’acheter’

Dénigrant les allégations de Mann, le BJP a défié le leader de l’AAP de révéler le nom du leader qui lui a offert de l’argent et un poste.

Dimanche, le chef du parti Punjab Aam Aadmi, Bhagwant Mann, a affirmé qu’un haut dirigeant du BJP lui avait offert de l’argent et une place au sein du cabinet de l’Union pour rejoindre le parti du safran avant les élections de l’Assemblée de l’État l’année prochaine. S’acharnant sur le BJP pour le « marchandage de chevaux », le député de Sangrur a déclaré qu’il ne pouvait pas être acheté avec de l’argent ou quoi que ce soit d’autre.

Sans nommer qui que ce soit, Mann a affirmé que le haut responsable du BJP l’avait contacté il y a quatre jours et lui avait demandé : « Mann sahab, que prendriez-vous pour rejoindre le BJP ? » Il a allégué qu’on lui avait également demandé si « vous avez besoin d’argent ».

Mann a déclaré que le chef du BJP avait suggéré que, puisqu’il était le seul député de l’AAP, la loi anti-défection ne s’appliquait pas à lui et qu’il deviendrait ministre du gouvernement de l’Union. Le chef lui a également demandé quel portefeuille il préférerait, a affirmé Mann.

Chandigarh | Un très haut dirigeant d’un parti national m’a appelé il y a quatre jours pour me demander de quitter l’AAP. Il m’a offert des sops comme de l’argent et une place de ministre dans le cabinet Modi avec le portefeuille de mon choix: AAP MP Bhagwant Mann pic.twitter.com/sYj1to8ESO – ANI (@ANI) 5 décembre 2021

Lorsqu’on lui a demandé de nommer le chef du BJP, il a déclaré qu’il le divulguerait le moment venu.

Le secrétaire général du BJP au Pendjab, Subhash Sharma, a déclaré que c’était la tentative de Mann de rester pertinent et d’être sous les feux de la rampe. «Je défie M. Mann de révéler le nom du chef du BJP afin que la vérité soit connue du peuple, mais il ne le fera pas, car c’est dans la nature de l’AAP de faire de fausses allégations puis de se cacher. Arvind Kejriwal a fait de même, il s’excuserait après que des poursuites en diffamation aient été déposées contre lui », a-t-il déclaré, cité par NDTV.

Le chef de l’AAP a affirmé que le BJP n’avait pas de base au Pendjab. Les dirigeants du BJP n’étaient pas autorisés à entrer dans les villages et ont fait face à la colère des agriculteurs contre les lois agricoles qui ont été abrogées par le gouvernement la semaine dernière.

