Bhagyashree 2.0: l’acteur célèbre de Maine Pyar Kiya fait son retour avec Thalaivi

L’acteur a actuellement deux enfants adultes qui encouragent leur mère à revenir en arrière et à recommencer à jouer.

Après avoir conquis d’innombrables cœurs par sa performance dans Maine Pyar Kiya (1989) aux côtés de Salman Khan, l’acteur Bhagyashree a disparu ce qui semblait être une éternité pour ne faire un retour qu’en 2021 Thalaivi. L’actrice qui a impressionné le monde avec sa performance dans le film à succès en 1989 a choisi de se marier et d’abandonner sa carrière dans les films. L’acteur maintient qu’elle n’a aucun regret car elle a consciemment donné la priorité à sa famille sur sa carrière, a rapporté l’Indian Express.

L’acteur a déclaré à ETimes que l’époque révolue était différente et que les femmes avaient un défi extrêmement ardu pour faire face aux deux fronts. L’actrice a déclaré qu’elle se sentait chanceuse de ne pas avoir à « cacher » son mari et qu’elle regrettait de ne pas avoir pu se marier. L’acteur a actuellement deux enfants adultes qui encouragent leur mère à revenir en arrière et à recommencer à jouer. Décrivant le processus de réflexion qu’elle a traversé lorsqu’elle a quitté sa carrière, Bhagyashree a déclaré que la société mépriserait les femmes qui ont eu du mal à gérer parfaitement leur famille, leur société et leur carrière.

Ce n’est pas comme si les perspectives n’étaient pas assez brillantes pour que la carrière fasse une paix durable avec son espace personnel, l’acteur a révélé qu’après Maine Pyar Kiya, presque tous les grands films réalisés dans l’industrie lui ont été proposés, mais elle a choisi le contraire. . Parlant de la relation qu’elle avait avec l’acteur Salman Khan, Bhagyashree a déclaré que les deux se sont rencontrés à plusieurs reprises. Cependant, l’acteur a déclaré qu’elle s’était délibérément éloignée de l’industrie cinématographique après avoir pris sa décision.

À la perspective qu’elle soit choisie avec l’acteur Salman Khan dans un film dans un proche avenir, l’acteur a déclaré qu’elle aimerait collaborer avec Khan car cela créerait beaucoup de discussions et de conversations, mais cela dépend en fin de compte du fait qu’il s’agisse d’un producteur ou d’un réalisateur. veut les jeter tous les deux pour un film particulier.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.