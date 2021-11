Bhai Dooj 2021 : date, signification, histoire et importance

Le festival est célébré le deuxième jour de Shukla Paksh et tombe pendant le mois lunaire hindou de Kartik.

Deux jours après la célébration opulente de la fête des lumières et du bonheur vient la fête sacrée de Bhai Dooj. Cette année, il est célébré le 6 novembre. Le festival est célébré pour commémorer le lien unique et spécial partagé entre frères et sœurs. Alors que l’esprit du festival est identique à celui de Raksha Bandhan, la fête de Bhai Dooj n’est guère plus que Raksha Bandhan car elle tombe deux jours après Diwali et souvent la célébration inachevée de Diwali se prolonge jusqu’au soir de Bhai Dooj.

Du point de vue rituel, la fête de Bhai Dooj est peu différente de celle de Raksha Bandhan car contrairement à la pratique consistant à attacher un fil sacré au poignet du frère, les sœurs de Bhai Dooj mettent une marque vermillon sur le front de leurs frères et cherchent la vie -les liens longs, la coopération et la protection de leurs frères. Les frères, quant à eux, promettent à leur sœur leur engagement indéfectible pour leur bien-être et leur bonheur et touchent les pieds des sœurs en signe de respect.

Semblable à la fête de Raksha Bandhan, ce sont les frères qui présentent un cadeau à leurs sœurs et leurs sœurs offrent en retour des bonbons et des chocolats. Le festival est célébré le deuxième jour de Shukla Paksh et tombe pendant le mois lunaire hindou de Kartik. Puisque Diwali a été célébré cette année le 4 novembre, le Bhai Dooj sera célébré deux jours plus tard, le 6 novembre.

Alors que le festival de Bhai Dooj est célébré dans tout le pays, il est connu sous différents noms dans différentes parties du pays. Dans des États comme le Bengale occidental, le Bihar et le Gujarat, le festival revêt une grande importance. Dans de nombreux états du pays, le même festival est connu sous des noms différents. Par exemple, il est connu sous le nom de « Ningol Chakuba » au Manipur alors qu’il est connu sous le nom de « Bhai Tika » au Népal. Dans la région sud du pays, le festival est connu sous le nom de « Bhau Beej » à Goa, Maharashtra et Karnataka. Sur le front oriental du pays, le festival s’appelle « Bhai Phota » au Bengale occidental.

