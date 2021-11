Bhai Dooj 2021 : Shubh Muhurat, voeux et que faire pour votre Bhai en cette période des fêtes

Bhai Dooj est un festival où tout le monde se réunit pour célébrer l’occasion, s’asseoir et parler et bien sûr, pour manger de la nourriture délicieuse.

Bhai Dooj 2021 : Le samedi 6 novembre est le festival de bon augure « Bhai Dooj », et il est célébré deux jours après le « festival des lumières ». Le festival célèbre le lien saint, unique et spécial entre les sœurs et les frères et marque la fin des festivités de Diwali. Bhai Dooj tombe le deuxième jour du Shukla Paksha du mois de Kartik, selon l’almanach hindou. Bien que l’essence de ce festival soit similaire à celle de Raksha Bandhan, la différence est qu’il n’y a pas de fil de bon augure qui est noué autour du poignet du frère. Au lieu de cela, la sœur applique un « teeka » vermillon sur le front du frère tout en priant pour la longue vie et la bonne santé du frère.

Bhai Dooj 2021 muharat

L’heure propice pour Bhai Dooj Puja se situe entre 13 h 10 et 15 h 21 le samedi 6 novembre.

Souhaits pour Bhai Dooj

Qui a besoin de super-héros quand on a un frère. Joyeux Bhai Dooj ! Frère et sœur, Ensemble comme des amis, Prêts à affronter, Quoi que la vie envoie. Joyeux Bhai Dooj! Que ce Bhai Dooj ajoute de la douceur à votre vie et vous apporte une joie sans fin. Meilleurs voeux pour Bhai Dooj! Le temps change tout… mais il n’a fait qu’améliorer et enrichir notre lien. Joyeux Bhai Dooj !

Choses à cuisiner pour votre bhai

Bhai Dooj est un festival où tout le monde se réunit pour célébrer l’occasion, s’asseoir et parler et bien sûr, pour manger de la nourriture délicieuse. Selon les traditions, le frère rend visite à la sœur à l’occasion de Bhai Dooj. Voici donc quelques plats délicieux que vous pourrez préparer pour votre frère à l’occasion.

Les traditionnels Aloo Poori, Pav Bhaji, Sambhar Idli/Dosa, Rajma Chawal et Chhole Kulche/Bhature contribuent grandement à préparer de délicieuses friandises à cette occasion. Cependant, si vous cherchez quelque chose d’excentrique à faire (et pour essayer toutes vos expériences culinaires sur votre frère), vous pouvez faire des plats uniques comme Sago Pearl Porridge, Gulab Jamun Panna Cotta, Crispy Cream Dosa Roll, Rum Payasam et Pineapple and Moong Dal Galettes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.