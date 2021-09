Bharat Bandh : la vie normale a frappé au Pendjab, dans l’Haryana, alors que les agriculteurs bloquent les autoroutes et les voies ferrées ; pas d’impact majeur dans d’autres états

in

À Delhi, les marchés sont restés ouverts et les activités commerciales n’ont pratiquement pas été affectées, bien que des grondements de trafic massifs aient été observés dans les zones frontalières en raison des barrages routiers des manifestants.

La pan-Inde observée par les agriculteurs protestant contre les lois agricoles du Centre a frappé la vie normale au Pendjab et en Haryana où les agriculteurs ont bloqué les autoroutes et squatté sur les voies ferrées à de nombreux endroits. La fermeture était presque complète dans l’État, les services de transport étant suspendus pendant la période de bandh, tandis que les magasins et autres établissements commerciaux sont restés fermés dans la plupart des endroits.

Les autoroutes nationales et nationales de plusieurs districts, dont Amritsar, Rupnagar, Jalandhar, Pathankot, Sangrur, Mohali, Ludhiana, Ferozepur, Bathinda, ont été bloquées par les manifestants. Dans l’Haryana voisine, les manifestants ont bloqué des autoroutes dans les districts de Sirsa, Fatehabad, Kurukshetra, Panipat, Hisar, Charkhi Dadri, Karnal, Kaithal, Rohtak, Jhajjar et Panchkula.

Les agriculteurs protestataires se sont également accroupis sur des voies ferrées à de nombreux endroits dans les deux États. Seema Sharma, directeur des chemins de fer de la division Ferozepur, a déclaré à PTI que certains trains de voyageurs ont été annulés tandis que d’autres services ont été reprogrammés.

Avec les manifestants accroupis sur les voies ferrées, a-t-elle déclaré dans la mesure du possible, les autorités ferroviaires tentent d’arrêter les trains dans une gare afin que les passagers bloqués bénéficient de certaines facilités. Des agriculteurs se sont accroupis sur des voies ferrées à de nombreux endroits dans les deux États, notamment à Shahbad près de Kurukshetra, Sonipat, Bahadurgarh, Charkhi Dadri, Jind, Amritsar, Patiala, Barnala et Lalru près de Derabassi.

Environ 25 trains, dont Delhi-Amritsar Shan-e-Punjab, New Delhi-Moga Express, Old Delhi-Pathankot Express, Vande Bharat Express de New Delhi à Katra et Amritsar Shatabdi, ont été touchés en raison du Bharat Bandh, ont indiqué des responsables.

Des centaines d’agriculteurs ont bloqué la route nationale Ambala-Delhi. Ils ont dressé des barricades sur les routes menant à la frontière de Shambhu près d’Ambala et se sont accroupis au milieu de la route. Le trafic vers Delhi a été détourné vers des itinéraires alternatifs. Un grand nombre de camions et d’autres véhicules étaient bloqués des deux côtés de l’autoroute.

Les syndicats de l’automobile et des taxis ainsi que plusieurs organismes de commerçants n’ont apporté qu’un “soutien de principe” au Bharat Bandh et ont décidé de ne pas se joindre à la grève, affirmant que leurs moyens de subsistance avaient déjà été durement touchés en raison de la pandémie de COVID-19 et du verrouillage.

Dans le Maharashtra, les établissements commerciaux et les transports locaux fonctionnaient comme d’habitude et la vie normale n’a pas été affectée même si divers partis non-BJP ont organisé des manifestations et des rassemblements à vélo dans certaines parties de l’État en soutien au Bharat Bandh.

De même dans le Madhya Pradesh, la grève n’a eu aucun impact majeur dans le Madhya Pradesh lundi car les activités quotidiennes et commerciales se sont poursuivies comme d’habitude. Des témoins oculaires ont déclaré que le trafic routier était normal dans la capitale de l’État, Bhopal, et le centre commercial d’Indore.

