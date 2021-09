Bharat Bandh : le trafic routier et ferroviaire s’arrête au Pendjab et en Haryana ; trains annulés, autoroutes bloquées

Bharat Bandh : Des manifestants assis sur des voies ferrées à Barnala (Express Photo)

La grève pan-indienne déclenchée par les syndicats agricoles pour protester contre les trois lois agricoles du Centre a causé des désagréments aux navetteurs à Delhi et dans les États voisins du Pendjab et de l’Haryana. Les manifestants ont bloqué des autoroutes, des routes et des voies ferrées au Pendjab et dans l’Haryana, arrêtant le trafic routier et ferroviaire.

Des rangées de voitures empilées pare-chocs contre pare-chocs ont été vues le long de la frontière Gurugram-Delhi lundi matin alors que les véhicules entrant dans la capitale nationale étaient contrôlés par la police de Delhi. La police a déclaré plus tard que la situation de la circulation était normale après la réouverture de la frontière de Rajokri.

Au Pendjab, les agriculteurs ont commencé à manifester dans plus de 350 endroits. Le directeur général supplémentaire de la police du Pendjab (AGDP) a donné des instructions aux forces de police de l’État pour assurer l’ordre public sur les lieux de manifestation. Une surveillance étroite est maintenue sur tous les sites de dharna. Dans l’Haryana aussi, les autoroutes sont bloquées 25 places rien que dans le district de Jind.

Des trains ont été annulés et touchés dans les divisions de Delhi, Ambala et Firozpur alors que les manifestants étaient assis sur les voies ferrées. Plus de 20 sites ont été bloqués à Delhi. Au moins 14 trains ont été annulés et 4 terminés dans la division Firozpur.

À la porte UP, qui est également le site de protestation de l’Union Bharatiya Kisan (BKU) depuis novembre de l’année dernière, la police a érigé des barricades sur l’autoroute pour contrôler les véhicules. Personne n’est autorisé à emprunter cette route entre Delhi et Ghaziabad en raison de l’appel de Bharat Bandh, a déclaré à PTI le surintendant de la police (deuxième) Gyanendra Singh. Mis à part UP Gate à la frontière de Ghazipur, les trois frontières entre Delhi et Ghaziabad – Ananad Vihar, Dilshad Garden-Apsara Cinema et Tulsi Niketan – sont ouvertes, a déclaré le SP.

Pendant toute la durée de la grève, le Sanyukta Kisan Morcha (SKM) a appelé à la fermeture des bureaux gouvernementaux et privés, des établissements d’enseignement et autres, des magasins, des industries et des établissements commerciaux. Cependant, tous les établissements d’urgence et services essentiels, y compris les hôpitaux, les magasins médicaux, les secours et les secours et les personnes s’occupant d’urgences personnelles, seront exemptés. Le bandh sera appliqué de manière volontaire et pacifique, a assuré le SKM.

