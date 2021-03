Bharat Bandh Live: le rail et le transport routier frappés par la fermeture de 12 heures par les syndicats d’agriculteurs

Par: FE Online |

Mise à jour: 26 mars 2021 10 h 50 min 42 s

Bharat Bandh Live News Updates: Le Comité Shiromani Gurdwara Parbandhak (SGPC) a également étendu son soutien à l’appel de Bharat Bandh lancé par les syndicats d’agriculteurs.

Bharat Bandh Live: Confederation of All India Traders, qui a revendiqué la représentation de huit commerçants de crore dans le pays, a déclaré que les marchés resteraient ouverts le 26 mars car elle ne participait pas au « Bharat Bandh ».

Bharat Bandh Live le 26 mars: Un Bharat Bandh d’une durée de 12 heures appelé par les syndicats d’agriculteurs a affecté les transports ferroviaires et routiers dans de nombreux États, de nombreuses organisations soutenant la cause des agriculteurs. Les marchés de plusieurs États, dont le Pendjab et l’Haryana, ont également fermé leurs volets tandis que les routes avaient un aspect désert. Les syndicats d’agriculteurs qui protestaient contre les trois lois agricoles avaient appelé à un «Bharat Bandh» complet, même si cela ne sera pas observé dans quatre États liés aux sondages et à Pondichéry. Selon l’organisation faîtière des syndicats d’agriculteurs, Samkyukta Kisan Morcha, la fermeture nationale a commencé à 6 heures du matin et elle sera en vigueur jusqu’à 18 heures dans tout le pays aujourd’hui alors que le jour marque quatre mois de manifestation des agriculteurs aux frontières de Delhi. Le chef du Congrès Rahul Gandhi a également étendu son soutien à l’appel de Bharat Bandh.

Le Comité Shiromani Gurdwara Parbandhak (SGPC) a également étendu son soutien à l’appel de Bharat Bandh lancé par les syndicats d’agriculteurs. Pendant ce temps, les chambres de commerce et d’industrie, un organisme représentant les commerçants à Delhi, ont déclaré que les magasins et les usines resteraient ouverts pendant le «Bharat Bandh» appelé par les agriculteurs. Le Morcha avait déclaré que le «bandh» serait également observé dans la capitale nationale. D’autre part, le gouvernement d’Odisha a fermé tous les établissements d’enseignement de l’État en raison de l’appel national de Bharat Bandh.

Un communiqué publié par le SKM a affirmé que diverses organisations d’agriculteurs, syndicats, organisations d’étudiants, associations du barreau, partis politiques et représentants des gouvernements des États ont soutenu l’appel au bandh du Samyukta Kisan Morcha. Le chef des agriculteurs a déclaré que dans le Tamil Nadu, l’Assam, le Bengale occidental, le Kerala et Pondichéry, le Samkyukta Kisan Morcha a appelé les gens à ne pas y observer le «Bandh». Outre l’abrogation de trois lois agricoles, les revendications du syndicat protestataire comprennent l’annulation de toutes les affaires de police contre les agriculteurs, le retrait de la facture d’électricité et de la facture de pollution et la réduction des prix du diesel, de l’essence et du gaz.