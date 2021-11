Bharat Biotech commence les exportations de Covaxin et est en passe de produire 1 milliard de doses par an

Concernant l’efficacité contre la variante Omicron, Bharat Biotech a déclaré que Covaxin avait été développé contre la variante originale de Wuhan et avait fonctionné contre d’autres variantes, et que la société continuerait à rechercher de nouvelles variantes.

Le fabricant de vaccins Bharat Biotech a annoncé lundi avoir commencé à exporter son vaccin Covid-19 Covaxin. La société a déclaré que la première série d’envois était en cours de livraison dans 10 pays et que plusieurs pays évaluaient Covaxin comme doses de rappel chez les adultes et les enfants.

« Des commandes d’exportation en attente ont été exécutées en novembre et seraient encore étendues au cours des mois suivants. Avec l’augmentation du nombre de pays ayant accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour Covaxin, les exportations vers d’autres pays commenceront également à partir de décembre », a déclaré la société.

Bharat Biotech a reçu l’EUA de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cela lui permet de fournir le vaccin à l’UNICEF, à GAVI COVAX, à l’Organisation panaméricaine de la santé et à d’autres pays. Jusqu’à présent, Covaxin a reçu des EUA dans 20 pays et des approbations réglementaires sont en cours dans plus de 60.

Concernant l’efficacité contre la variante Omicron, Bharat Biotech a déclaré que Covaxin avait été développé contre la variante originale de Wuhan et avait fonctionné contre d’autres variantes, et que la société continuerait à rechercher de nouvelles variantes.

Bharat Biotech a en outre déclaré qu’elle était en passe d’avoir la capacité de produire 1 milliard de doses de Covaxin par an à partir de ses installations d’Hyderabad dans le Telangana, de Malur dans le Karnataka et de Ankleshwar dans le Gujarat. Le plan de production de la nouvelle usine de Pune était également en bonne voie, a indiqué la société. Il a également effectué des transferts de technologie vers des entreprises du secteur public, Indian Immunologicals, Hyderabad, Bharat Immunologicals & Biologicals, Bulandshahar, Uttar Pradesh et Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation, qui devraient augmenter les approvisionnements.

