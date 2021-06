Bharat Biotech déclare que le prix actuel du Covaxin n’est pas durable

Les prix des vaccins Covid-19 à l’échelle internationale ont varié entre Rs 730 et Rs 2 700 par dose.

Le fabricant de vaccins Bharat Biotech a déclaré mardi qu’il n’était pas possible de fixer le prix de son vaccin Covid-19, Covaxin, à 150 par dose. La société a déclaré qu’un prix plus élevé sur les marchés privés était nécessaire pour compenser une partie des coûts, car les prix actuels n’étaient pas viables à long terme.

Le prix de fourniture de Covaxin au gouvernement indien était de 150 Rs par dose et la plupart des doses ont été fournies aux gouvernements des États et centraux. Moins de 10 % de la production totale est allé aux hôpitaux privés. Le prix pour les acteurs du secteur privé a été fixé à Rs 1200 par dose. L’entreprise a fourni à ce jour 40 millions de doses. À l’avenir, 75 % de la production totale seront fournis aux gouvernements des États et centraux, tandis que 25 % iront aux hôpitaux privés.

Bharat Biotech a déclaré qu’il avait jusqu’à présent investi 500 crores à risque de ses ressources pour le développement de produits, les essais cliniques et la mise en place d’installations de fabrication pour Covaxin. Le soutien du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) fournissait le virus du SRAS CoV2, des études animales, la caractérisation du virus, des kits de test et un financement partiel pour les sites d’essais cliniques. En échange de ce soutien, Bharat Biotech verserait des redevances à l’ICMR et à l’Institut national de virologie en fonction des ventes de produits. Des redevances sont également dues à Virovax au titre de l’homologation des molécules.

La société investit également dans de nouvelles installations et réaffecte celles existantes dans plusieurs États indiens pour améliorer la production de Covaxin. Le besoin urgent de mettre en place un nombre important d’installations de fabrication avait conduit au détournement des installations existantes vers Covaxin, entraînant une réduction de la production d’autres vaccins entraînant une perte de revenus.

Défendant les prix nettement plus élevés pour les acteurs du secteur privé par rapport à ce qui a été vendu au gouvernement, la société a déclaré que cela était purement dû aux faibles volumes d’approvisionnement, aux coûts de distribution élevés et aux marges de vente au détail. La société a déclaré qu’un prix plus élevé était également dû à la technologie complexe de fabrication de vaccins à cellules vero inactivés à virion entier avec un ingrédient essentiel basé sur des virus vivants, qui nécessitent des méthodes de confinement et de purification hautement sophistiquées et à plusieurs niveaux.

L’absence d’un système de double tarification conduirait à réduire les sociétés indiennes de vaccins et de produits pharmaceutiques à de simples fabricants sous contrat avec la propriété intellectuelle sous licence d’autres pays, a déclaré la société.

La société a cité des exemples de telles politiques de prix dans le cas du vaccin contre le papillomavirus humain dont le prix pour les fournitures de GAVI est de Rs 320 et de Rs 3 500 sur le marché privé. Les vaccins contre le rotavirus sont fournis au gouvernement à 60 Rs par dose mais coûtent 1 700 Rs sur le marché privé. Les prix des vaccins Covid-19 à l’échelle internationale ont varié entre Rs 730 et Rs 2 700 par dose.

