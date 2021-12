Bharat Biotech demande un feu vert pour les essais de phase 3 du vaccin intranasal COVID-19 comme dose de rappel

Un vaccin intranasal comme dose de rappel serait plus facile à administrer dans les campagnes de vaccination de masse et a le potentiel de prévenir la transmission.



Bharat Biotech a demandé l’approbation du Drug Controller General of India pour mener des essais de phase 3 de son vaccin intranasal COVID-19 (BBV154) à utiliser comme dose de rappel, ont indiqué des sources lundi.

« La demande a été déposée et la société attend l’approbation de l’autorité de réglementation des médicaments. Le vaccin intranasal sera administré à ceux qui ont déjà pris leur vaccin à deux doses », ont déclaré les sources à PTI.

Un vaccin intranasal comme dose de rappel serait plus facile à administrer dans les campagnes de vaccination de masse et a le potentiel de prévenir la transmission.

Déjà menée en phase 2 avec le Covaxin de Bharat Biotech et avec le BBV154 (vaccin nasal de Bharat Biotech). L’utilisation d’une combinaison d’un intramusculaire et de l’autre nasal est une approche innovante de l’hétérologue, ont ajouté des sources.

Pendant ce temps, la Central Drugs Standard Control Organization a approuvé l’extension de la durée de conservation du vaccin COVID-19 de Bharat Biotech Covaxin jusqu’à 12 mois à compter de la date de fabrication, a déclaré le fabricant de vaccins dans un communiqué de presse.

« Cette approbation de prolongation de la durée de conservation est basée sur la disponibilité de données de stabilité supplémentaires, qui ont été soumises au CDSCO. Avec la prolongation de la durée de conservation, les hôpitaux peuvent désormais utiliser le stock qui arrivait à expiration et éviter le gaspillage de vaccins, a-t-il déclaré.

L’utilisation de Covaxin est approuvée dans le cadre de la politique relative aux flacons multidoses de 28 jours du Drugs Controller General of India et de la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS (WHO EUL).

Le flacon ouvert de Covaxin est stable entre 2 et 8 degrés Celsius pendant 28 jours et il n’est pas nécessaire de le jeter immédiatement dans la journée ou à la fin de la séance de vaccination.

Bharat Biotech a déclaré qu’il croyait qu’il fallait faire un peu pour prendre soin de l’environnement. La politique des flacons multidoses permet aux agences d’approvisionnement d’économiser de l’argent en réduisant la logistique et la gestion de la chaîne du froid, réduisant ainsi l’empreinte carbone, les coûts liés au gaspillage des flacons ouverts, la distribution de la chaîne du froid, le stockage de la chaîne du froid et l’élimination des déchets biomédicaux, entre autres.

Plus important encore, nous croyons au respect de l’environnement en réduisant la quantité de matériaux d’emballage et de plastiques à usage unique utilisés dans la fabrication, le stockage, la distribution et l’élimination des vaccins », a déclaré la société.

