Bharat Biotech demande un feu vert pour les essais de phase 3 du vaccin nasal Covid-19

Le vaccin nasal de Bharat Biotech, BBV154, a déjà terminé les essais de phase 2 avec Covaxin. Les essais Ph-3 proposés couvriront ceux qui ont reçu deux doses du vaccin Covid-19.

Le fabricant de vaccins Bharat Biotech a demandé un accord réglementaire pour mener des essais de phase 3 de son vaccin nasal Covid-19 qui peut être utilisé comme injection de rappel pour les personnes vaccinées avec Covaxin et Covishield.

Des sources de la société ont déclaré que le vaccin intranasal serait plus facile à administrer comme dose de rappel dans les campagnes de vaccination de masse, car la voie nasale est non invasive et sans aiguille et élimine donc les risques associés aux aiguilles. Il est également considéré comme idéal pour les enfants. Des sources de l’entreprise ont déclaré que sa fabrication est évolutive et pourrait répondre à la demande mondiale.

Pendant ce temps, la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) a approuvé l’extension de la durée de conservation de Covaxin jusqu’à 12 mois à compter de la date de fabrication, a déclaré le fabricant de vaccins dans un communiqué de presse. « Cette approbation de prolongation de la durée de conservation est basée sur la disponibilité de données de stabilité supplémentaires, qui ont été soumises au CDSCO. Avec la prolongation de la durée de conservation, les hôpitaux peuvent désormais utiliser le stock qui arrivait à expiration et éviter le gaspillage de vaccins », a déclaré la société.

Covaxin est approuvé pour une utilisation dans le cadre de la politique de flacons multidoses de 28 jours du Drugs Controller General of India (DCGI) et de la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS (WHO EUL).

