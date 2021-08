Bharat Biotech déploie le vaccin Covid-19 à partir de l’usine du Gujarat ; les approvisionnements commencent en septembre

C’était une question de fierté que la recherche et la production de vaccins de deux sociétés – Bharat Biotech et Zydus Cadila – aient eu lieu en Inde, a déclaré le ministre.

Bharat Biotech a annoncé dimanche le lancement commercial du premier lot de vaccin Covid-19, Covaxin, à partir de son installation de vaccins Chiron Behring à Ankleshwar, Gujarat. L’usine de Ankleshwar a la capacité de produire un crore de doses du vaccin Covid-19 par mois à partir de dimanche. Les vaccins fabriqués à partir de l’usine de Ankleshwar seront disponibles pour les approvisionnements à partir de septembre 2021.

Un total de 7,65 doses de crore de Covaxin ont été administrées dans le pays jusqu’à ce jour. Chiron Behring Vaccines est une filiale en propriété exclusive de Bharat Biotech. La société prévoit de produire 20 doses crore de Covaxin par an.

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a publié dimanche le premier lot commercial de Covaxin à Ankleshwar. Le ministre a déclaré que l’Inde menait l’un des plus grands programmes de vaccination au monde en raison du développement de ces vaccins indigènes. “L’augmentation de la capacité de production de vaccins Covid-19 donnerait une nouvelle impulsion au rythme de la vaccination en Inde”, a déclaré Mandaviya. C’était une question de fierté que la recherche et la production de vaccins de deux sociétés – Bharat Biotech et Zydus Cadila – aient eu lieu en Inde, a déclaré le ministre.

Krishna Ella, président et directeur général de Bharat Biotech, a déclaré que la société se dirigeait vers l’objectif d’une capacité annualisée d’un milliard de doses. Bharat Biotech atteindra un milliard de doses de capacité annualisée dans ses installations à Hyderabad, Malur, Ankleshwar et Pune. Bharat Biotech explorait également des partenariats de fabrication avec ses partenaires dans d’autres pays pour une augmentation supplémentaire. Suchitra Ella, co-directeur général de Bharat Biotech, a déclaré que les efforts au cours de la dernière année avaient porté leurs fruits et qu’ils étaient plus près d’atteindre leur objectif de fournir du Covaxin au pays et à l’étranger.

Chiron Behring Vaccines a été acquis auprès de Hoechst et est l’un des plus grands fabricants de vaccins antirabiques au monde. Bharat Biotech utilise maintenant l’installation de remplissage de Chiron Behring pour fabriquer du Covaxin. Les essais de production ont commencé début juin. Dans le cadre du programme national de vaccination contre le Covid-19, lancé le 16 janvier de cette année, 63,17 crores de vaccins ont été administrés jusqu’à dimanche après-midi.

