Bharat Biotech et Dunc Minh font don de 2 doses de lakh de Covaxin au Vietnam

Le don représente un geste de bonne volonté pour donner accès au Covaxin de Bharat Biotech pour lutter contre la pandémie de COVID-19 au-delà des frontières.



La République du Vietnam recevra 2 000 000 doses de vaccin COVID-19 de Bharat Biotech, a déclaré jeudi un haut responsable de la société.

L’annonce a été faite par Suchitra Ella, co-directrice générale de Bharat Biotech lors d’une réception organisée par Virong Dinh Hue, président de l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam dans la capitale nationale.

Selon un communiqué du fabricant de vaccins, le don représente un geste de bonne volonté pour donner accès au Covaxin de Bharat Biotech pour lutter contre la pandémie de COVID-19 au-delà des frontières.

Covaxin a également reçu une liste d’utilisation d’urgence (EUL) au Vietnam. Au Vietnam, Bharat Biotech travaille avec Duc Minh Medical JSC à la commercialisation d’INDIRAB (vaccin antirabique inactivé). Duc Minh est le partenaire local de Bharat Biotech au Vietnam.

Bharat Biotech a été invité par l’ambassade du Vietnam pour une rencontre en tête-à-tête avec le président de l’Assemblée nationale, afin de discuter des possibilités de coopération, d’approvisionnement et de transfert de technologie.

«C’est un honneur pour nous de servir la République du Vietnam avec humilité et j’espère que la contribution de Covaxin aidera à renforcer le programme national de vaccination du pays et à se remettre de la pandémie. Nous remercions également SE du Vietnam de nous avoir invités à nous rencontrer et à discuter des opportunités de collaboration », a déclaré Ella.

« Nous croyons en l’équité des vaccins, la santé publique mondiale et l’accès au vaccin est vital pour la santé nationale, et j’espère que tout le monde dans la République du Vietnam profitera de l’accès au Covaxin largement administré, sûr et efficace », Krishna Ella, président et directeur général de Bharat Biotech a déclaré.

Bharat Biotech a terminé les essais de phase 2 et 3 de Covaxin pour les enfants âgés de 2 à 18 ans. Les données ont été soumises à la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) et l’approbation finale est attendue. Sur approbation, les enfants auront également accès au jab.

Bharat Biotech a également fourni INDIRAB à la Nation de la République pour soutenir ses besoins nationaux en vaccins contre la rage, selon le communiqué.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.