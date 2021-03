Bharat Biotech fait appel à ses sociétés affiliées pour approfondir sa collaboration avec l’IICT pour de nouvelles plates-formes de vaccins et des intrants clés

Le MCA à large assise (comme l’accord est mentionné) permet aux partenaires d’entreprendre également des activités de développement futuriste dans d’autres domaines connexes. »

Bharat Biotech International, la société qui, en collaboration avec des organisations gouvernementales sélectionnées, a développé Covaxin, l’un des deux vaccins COVID-19 actuellement administrés dans le pays, a maintenant engagé dans deux autres sociétés Biovet et Sapigen Biologix et a approfondi son engagement avec le Institut indien de technologie chimique, qui est un laboratoire constitutif du Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR).

Pour formaliser cela, un Master Collaborative Agreement (MCA) conjoint a été signé le lundi 29 mars par toutes les entités avec celles de Biovet et Sapigen dirigées par des directeurs liés à la famille de promoteurs Bharat Biotech.

Lors d’une conférence de presse qui a suivi, il a déclaré que l’objectif de l’accord était «de collaborer au développement de nouvelles technologies de plate-forme pour la biothérapie et les vaccins afin de soutenir les solutions de soins de santé autochtones abordables pour les humains et les animaux». Cela semble apparemment un accord très large et pas tout à fait limité à un

domaine ou à toute technologie de plate-forme unique et pourrait travailler sur des molécules agonistes qui sont utilisées pour fabriquer l’adjuvant utilisé pour fabriquer un vaccin, comme cela a été fait par l’IICT plus tôt pour Covaxin de Bharat Biotech.

Il peut y avoir d’autres exigences chimiques ou lipides / nanoparticules lipidiques qui trouvent une utilisation (à la fois pour la stabilité et l’efficacité) dans la formulation et le développement de vaccins et les forces des laboratoires IICT et leur expérience avec les nanoparticules lipidiques pourraient être mises à profit pour cela.

Donnant un exemple de la plate-forme d’ARNm que des vaccins à l’étranger comme Pfizer et Moderna ont déployée, le Dr Shekhar C Mande, directeur général du CSIR, a déclaré que c’était une plate-forme importante et nous avons pensé que nous devrions tous y contribuer et apporter cette plate-forme en Inde. et être en mesure de tirer parti des technologies et des plateformes pour essayer

et répondre aux besoins dans toutes les catégories de maladies, y compris le COVID, afin que les futures pandémies puissent être traitées.

Une note partagée par Bharat Biotech indique, dans le cadre de cet accord, «les collaborateurs de l’industrie fourniront le soutien financier nécessaire au CSIR-IICT pour développer les matières premières clés requises par les collaborateurs, et effectueront également des études in vitro et in vivo pour de plus amples informations. développement de candidats vaccins potentiels et de formulations bio-thérapeutiques à concevoir par les collaborateurs.

Le MCA à large assise (comme l’accord est mentionné) permet aux partenaires d’entreprendre également des activités de développement futuriste dans d’autres domaines connexes. »

Le CSIR-IICT avait développé une voie de processus de synthèse pour la molécule adjuvante TLR 7/8 à Bharat Biotech pour Covaxin. «Les partenaires ont l’intention de renforcer les excellentes relations de travail entre les deux organisations, en

des études sur les vaccins futuristes, les formulations bio-thérapeutiques, les stratégies d’administration et aussi d’explorer des solutions innovantes pour le processus d’administration de la vaccination », indique la note.

Le MCA a été signé en présence du Dr Shekhar C Mande, DG CSIR et du Dr Krishna M. Ella, CMD,

Bharat Biotech, par Dr. Krishna Mohan, directeur exécutif, Bharat Biotech, Dr. Jalachari Ella, directeur, Biovet et Dr. Raches Ella, directeur, Sapigen Biologix et Dr. S Chandrasekhar pour CSIR-IICT. Dr Krishna Ella, fondateur de Bharat Biotech

a déclaré qu’il s’agissait d’un grand pas en avant, pour explorer de futures solutions innovantes par conception et développer de nouvelles plates-formes de vaccins en association avec des institutions financées par des fonds publics comme le CSIR-IICT, en repoussant les limites des technologies de pointe.

Nous sommes impatients de fortifier cette collaboration et de renforcer l’écosystème d’innovation des sciences de la vie humaines et animales. Biovet est impliqué dans les vaccins animaux, avec une usine de production de vaccins contre la fièvre aphteuse, située à Malur, Karnataka. Et, Sapigen Biologix est engagé dans la recherche, la conception, le développement de savoir-faire technique «dans toutes sortes de travaux dans les domaines de la biologie, de la biotechnologie, de la biochimie et des variétés de médicaments pharmaceutiques, kits de diagnostic médical, vaccins, anti- corps et autres bioproduits industriels tels que les enzymes et les gommes et ont la capacité nécessaire pour fabriquer au niveau des BPF et commercialiser ce produit à l’échelle mondiale ».

Le MCA a été signé en présence du Dr Shekhar C Mande, de la DG CSIR et du Dr Krishna M. Ella, CMD, Bharat Biotech, par le Dr Krishna Mohan, directeur exécutif, Bharat Biotech, le Dr Jalachari Ella, le directeur, Biovet et le Dr. Raches Ella, directeur,

Sapigen Biologix et Dr. S Chandrasekhar pour le CSIR-IICT.

