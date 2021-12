Bharat Biotech fait don de 200 000 doses de Covaxin au Vietnam

Covaxin et aider à stimuler le programme national de vaccination du Vietnam.

Bharat Biotech et son partenaire local Dunc Minh ont fait don de 200 000 doses de Covaxin à la République du Vietnam. Le vaccin Covid-19 a reçu une liste d’utilisation d’urgence au Vietnam.

Suchitra Ella, codirectrice générale de Bharat Biotech, a déclaré que le don était un geste de bonne volonté pour donner accès à Covaxin et aider à stimuler le programme national de vaccination du Vietnam. « Nous croyons à l’équité en matière de vaccins, à la santé publique mondiale et à l’accès au vaccin », a déclaré Ella.

Bharat Biotech a déclaré que la société avait été invitée par l’ambassade du Vietnam pour une réunion en tête-à-tête avec le président de l’Assemblée nationale afin de discuter des possibilités de coopération, d’approvisionnement et de transfert de technologie. Au Vietnam, Bharat Biotech a collaboré avec Duc Minh Medical JSC pour la commercialisation d’INDIRAB (vaccin antirabique inactivé).

Pendant ce temps, le fabricant de vaccins a déclaré avoir terminé les essais de phase 2 et de phase 3 de Covaxin pour les enfants de 2 à 18 ans. Les données ont été soumises à la Central Drugs Standard Control Organisation et l’approbation finale est attendue.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.