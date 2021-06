Bharat Biotech nie tout acte répréhensible dans l’accord d’approvisionnement en vaccins avec le Brésil

Le ministère brésilien de la Santé a suspendu son contrat avec Bharat Biotech pendant un mois, après qu’un dénonciateur ait allégué qu’il y avait eu des irrégularités dans l’accord. Les procureurs fédéraux du pays ont ouvert une enquête sur ces allégations.

Le fabricant de vaccins Bharat Biotech (BB) a nié mercredi tout acte répréhensible dans le processus d’achat de Covaxin dans le cadre de son accord avec le gouvernement brésilien.

« Bharat Biotech n’a reçu aucun paiement anticipé, ni fourni de vaccins au ministère de la Santé du Brésil. Bharat Biotech a suivi une approche similaire en ce qui concerne les contrats, les approbations réglementaires et les fournitures dans plusieurs pays du monde, où Covaxin est fourni avec succès », a déclaré la société dans un communiqué.

Le fabricant de vaccins avait signé un accord de 324 millions de dollars avec le gouvernement du Brésil pour fournir 20 millions de doses de Covaxin à 15 dollars par vaccin.

Precisa Medicamentos, partenaire de Bharat Biotech au Brésil, fournit une assistance, des conseils et un soutien pour les soumissions réglementaires, l’autorisation d’exercer, la distribution, l’assurance et la conduite d’essais cliniques de phase III. Bharat Biotech a déclaré avoir suivi un modèle de partenariat similaire dans tous les pays où ses vaccins sont fournis, car il n’y a pas ses propres bureaux. “Le processus d’approvisionnement pour les vaccins Covid-19 et plusieurs vaccins pour la vaccination de routine suit un processus commun, qui est largement accepté et établi dans l’industrie”, a déclaré la société.

Bharat Biotech et Precisa Medicamentos mènent un essai clinique de phase III de 5 000 sujets au Brésil, qui a récemment été approuvé par l’ANVISA, l’autorité de réglementation du pays d’Amérique du Sud. L’essai est mené par l’Institut Albert Einstein.

Selon la direction de Bharat Biotech, ils ont eu une réunion avec le ministère brésilien de la Santé en novembre 2020 et ont suivi une approche étape par étape vers les contrats et l’approbation réglementaire jusqu’au 29 juin. Bharat Biotech a reçu l’approbation d’utilisation d’urgence le 4 juin.

Le prix de Covaxin a été établi entre 15 et 20 $ par dose pour les fournitures aux gouvernements en dehors de l’Inde. Le prix pour le Brésil a également été indiqué à 15 $ par dose.

La société a déclaré que Covaxin a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence dans 16 pays, dont le Brésil, et est en train de le faire dans 50 pays. Bharat Biotech est également en pourparlers avec l’Organisation mondiale de la santé pour obtenir une liste d’utilisation d’urgence pour Covaxin.

La société fabrique du Covaxin dans quatre usines en Inde et étend sa capacité pour atteindre une capacité annualisée d’un milliard de doses d’ici la fin de 2021. Des activités de transfert de technologie sont en cours vers des entreprises aux États-Unis et dans d’autres pays, a-t-il déclaré.

