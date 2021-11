Bharat Biotech s’apprête à commencer à fabriquer un vaccin à partir de l’usine de Pune

Il faut environ 120 jours à l’entreprise pour déployer les vaccins du début à la phase d’approvisionnement.

Bharat Biotech devrait commencer à fabriquer le Covaxin à partir de son usine de Manjari, près de Hadapsar à Pune, à partir de décembre.

Bharat Biotech a réaffecté les installations de Biovet, une société associée, pour fabriquer le vaccin Covid-19. Cette installation, qui appartenait auparavant à Intervet India, une filiale de Merck & Co, était spécialisée dans la production de vaccins contre la fièvre aphteuse. Intervet India a abandonné cette activité en Inde et a transféré le terrain et l’unité de fabrication à Biovet.

Bharat Biotech a travaillé sur la chaîne de production et a mis en place des ressources humaines pour la production de vaccins Covid-19 dans cette usine. La société avait commencé à fabriquer les premiers lots du vaccin Covaxin Covid-19 à l’usine de Manjari et un déploiement commercial était attendu en décembre.

Il faut environ 120 jours à l’entreprise pour déployer les vaccins du début à la phase d’approvisionnement.

La société a reçu les autorisations locales et les approbations administratives pour son usine de Pune et, conformément aux plans initiaux, elle devait commencer la production en août 2021. L’administration du district de Pune avait remis un terrain de 12 hectares à Bharat Biotech pour la production de vaccins en mai 2021. Les responsables du district avaient déclaré que l’usine aurait une capacité annuelle de fabrication de 7,5 crores de doses de vaccin.

L’usine a reçu les approbations de la Maharashtra State Electricity Distribution Company, de la Food and Drug Administration, du Central Pollution Control Board et du Département du travail.

Krishna Ella, président et directeur général de Bharat Biotech, a déclaré que son entreprise aurait une capacité annualisée de 100 crores de doses d’ici la fin décembre. Bharat Biotech prévoit de fabriquer environ 10 crores de vaccins par mois dans ses installations d’Hyderabad au Telangana, de Malur au Karnataka, de Ankleshwar au Gujarat et maintenant de Pune.

À l’heure actuelle, la société produit environ 5,5 crores de doses par mois.

Le pays a administré 13,11 crore doses de Covaxin jusqu’à ce jour. La société n’a pas répondu aux questions concernant le plan de production et le déploiement des vaccins à l’usine de Pune.

