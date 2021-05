Bharat Biotech soumet 90% des documents de Covaxin à l’OMS, clin d’œil sur l’utilisation d’urgence

La société a informé lundi le gouvernement central de la documentation et a déclaré qu’elle était convaincue que l’OMS approuverait le vaccin pour une utilisation d’urgence.

Le vaccin indégène contre le coronavirus – Covaxin développé par Bharat Biotech, malgré l’obtention des approbations d’urgence en Inde pour, le vaccin n’a toujours pas reçu d’autorisation d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé. Jusqu’à présent, pour la liste des utilisations d’urgence de la Covaxin, le fabricant du vaccin a soumis quatre-vingt-dix pour cent des documents à l’OMS et les autres devraient être envoyés en juin. La société a informé lundi le gouvernement central concernant la documentation et a déclaré qu’elle était convaincue que l’OMS approuverait le vaccin pour une utilisation d’urgence, a noté un rapport de l’IE.

Le document daté du 18 mai – “ Statut des vaccins COVID-19 dans le processus d’évaluation de l’OMS EUL / PQ ” a déclaré que Bharat Biotech avait soumis une EOI (expression d’intérêt) le 19 avril à laquelle, l’organisation est revenue sur le besoin de plus d’informations. . Selon le rapport, une réunion de pré-soumission est prévue, qui sera prévue en juin.

Toutes les soumissions qui ont été faites jusqu’à présent pour la pré-qualification ou l’inscription dans le cadre de la procédure d’utilisation d’urgence ont été gardées confidentielles et une fois que les critères seront remplis pendant l’évaluation, l’OMS révélera les résultats pour tout le monde. Il est à noter que la durée du processus de liste des utilisations d’urgence dépend de la qualité des données que le fabricant du vaccin a soumises et si cela répond aux critères de l’OMS, indique le rapport.

Pour être sûr, plus de 2 crores d’Indiens ont reçu des injections de Covaxin et cela inclut certains hauts fonctionnaires du gouvernement. L’approbation du vaccin par l’OMS est maintenant devenue nécessaire pour toutes ces personnes, car des discussions sont en cours concernant les dispositions relatives aux passeports de vaccins uniquement à ceux qui ont pris les vaccins approuvés par l’OMS.

Jusqu’à présent, Covaxin a reçu les approbations réglementaires de 11 pays, tandis que 11 autres entreprises dans sept pays ont manifesté leur intérêt pour le transfert de technologie ainsi que la production de Covaxin. Étant donné que les vaccins développés dans le passé par Bharat Biotech ont reçu les approbations de l’OMS, la société est désormais confiante quant à l’obtention des approbations pour Covaxin également.

