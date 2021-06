Bharat Biotech soumet des données de phase 3 pour Covaxin

in

Bharat Biotech augmente sa capacité de fabrication et ajoute des lignes de production dans plusieurs installations à Hyderabad et à Bengaluru pour fabriquer 700 millions de doses de Covaxin par an.

Bharat Biotech a soumis des données d’essai de phase 3 pour Covaxin au Drug Controller General (DGCI) de l’Inde au cours du week-end. VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, a déclaré lundi à la chaîne d’information CNBC TV18 que Bharat Biotech avait progressé et soumis les données de la phase 3 à la DCGI.

Bharat Biotech devrait également tenir sa réunion de pré-soumission avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mercredi, qui fait partie du processus d’inscription d’urgence de l’OMS et d’approbation de son vaccin Covid. L’entreprise soumettrait un résumé de son rapport à la réunion de l’OMS. Pour qu’il fournisse le vaccin Covid à d’autres pays, l’approbation de l’OMS est nécessaire.

Bharat Biotech a démontré une efficacité clinique de 78 % à 100 % contre la maladie Covid-19 sévère dans les résultats intermédiaires des essais de phase 3. L’étude de phase 3 a recruté 25 800 participants âgés de 18 à 98 ans, dont 10 % de plus de 60 ans, avec une analyse menée 14 jours après la seconde dose.

Covaxin a été développé avec des souches de semences reçues de l’Institut national de virologie et les essais cliniques de phase 3 ont été cofinancés par le Conseil indien de la recherche médicale. Le pays a jusqu’à présent administré 3,38 crores de doses du vaccin Covaxin.

