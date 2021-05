Bharat Biotech va fabriquer le vaccin Covid-19 Covaxin à partir de son usine de Pune

Les responsables du district de Pune ont remis le terrain de 12 hectares pour la production de vaccins à Bharat Biotech.

Bharat Biotech est prêt à commencer à fabriquer le vaccin Covid-19 Covaxin à partir de son usine de Pune.

La société finalisera ses plans dans les prochains jours. Cette usine est située à proximité des installations du Serum Institute of India. L’usine de Bharat Biotech est située à Manjari près de Hadapsar.

Selon les responsables du district, l’usine pourrait commencer à fabriquer des vaccins Covaxin d’ici août 2021 et avoir la capacité de fabriquer 15 à 20 millions de doses. Tous les permis et autorisations réglementaires ont été accélérés et devraient être achevés dans environ 40 jours.

Cette installation abrite Biovet Private Limited, une société associée de Bharat Biotech, et elle dispose d’installations qui peuvent être réaffectées pour fabriquer le vaccin Covid-19. Cette installation appartenait auparavant à Intervet India, une filiale de Merck & Co, pour la production de vaccins contre la fièvre aphteuse. Intervet India a quitté cette activité et a conclu un accord avec Biovet pour transférer le terrain et l’unité de fabrication à l’entreprise.

Le département forestier de l’État du Maharashtra s’était opposé au transfert de terres d’Intervet à Biovet, suite à quoi un appel a été déposé par Bharat Biotech devant la Haute Cour de Bombay. Bharat Biotech avait soumis une proposition au gouvernement du Maharashtra pour démarrer la production de Covaxin sur le site de Pune. Le tribunal a ordonné au gouvernement de l’État de céder le site à l’entreprise car le pays avait besoin de vaccins pour faire face à la pandémie.

Le collecteur du district de Pune, Rajesh Deshmukh, a déclaré que la Maharashtra State Electricity Distribution Company, la Food and Drug Administration, le Central Pollution Control Board et le Labour Department étaient en train de délivrer des permis et que la société prévoyait de commencer la production du vaccin d’ici la fin août.

Bharat Biotech avait annoncé en avril 2021 son intention d’étendre sa capacité de fabrication de 70 vaccins crore par an dans plusieurs installations à Hyderabad et à Bengaluru.

VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, avait annoncé jeudi que Bharat Biotech augmentait encore la fabrication de COVAXIN à 10 crore par mois d’ici septembre-octobre.

Bharat Biotech s’est également associé à Indian Immunologicals, Hyderabad, Hafkkine Biopharmaceuticals, Mumbai et Bharat Immunologicals and Biologicals, Bulandshahr pour fabriquer COVAXIN par le biais d’un processus de transfert de technologie.

