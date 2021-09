Bharat Coking Coal signe un contrat de partage des revenus pour extraire le CBM

in

Bharat Coking Coal (BCCL), filiale de Coal India (CIL), a conclu un contrat de partage des revenus de 1 880 crores avec Prabha Energy pour l’extraction commerciale de méthane de houille (CBM).

Prabha Energy sera le développeur de CBM, ayant été sélectionné dans le cadre d’un processus d’appel d’offres mondial. Le CBM sera extrait de Jharia Block-I, une zone à bail de BCCL.

BCCL investira près de Rs 370 crore pour le coût du terrain, tandis que le reste sera pris en charge par le développeur CBM. Le CMPDI, la branche conseil du CIL, sera le principal organisme d’exécution chargé de superviser le projet.

“Il s’agit d’un développement important et avec cela, CIL entrera seul dans une nouvelle ère d’extraction de CBM dans sa zone à bail”, a déclaré un haut responsable de CIL.

Le bloc -1 de Jharia CBM s’étend sur environ 27 km2 avec une ressource d’environ 25 milliards de mètres cubes (bcm). La capacité de production moyenne est fixée à 1,3 million de mètres cubes standard métriques par jour une fois les opérations commerciales lancées.

Le projet, prévu en trois phases, comprendra l’exploration pendant deux ans à compter de la signature du contrat, suivie de la phase pilote de trois ans et enfin de la phase de production pendant trente ans.

CIL espère que les deux premières phases seront achevées plus tôt que prévu et que la production commencera plus tôt que prévu. Le CBM produit peut être utilisé pour la distribution de gaz de ville ou distribué à des utilisateurs potentiels via le gazoduc de GAIL posé dans le cadre du projet Urja Ganga.

L’élimination du méthane fugitif des mines de charbon souterraines et son utilisation de manière rentable et pratique peuvent améliorer la sécurité, la productivité de la mine, augmenter les revenus et réduire les émissions de gaz à effet de serre, a déclaré le responsable du CIL.

