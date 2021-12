Bharat Craft : le projet du gouvernement de lancer un portail de commerce électronique de type Alibaba pour les MPME semble abandonné

Le portail devait être mis en place et exploité conjointement par la State Bank of India et le gouvernement. (Image : Stockvault)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Plus de deux ans après avoir annoncé et délibéré sur l’idée de créer un portail de commerce électronique de type Alibaba pour les MPME, le gouvernement semble avoir abandonné ce plan ambitieux. Le projet Bharat Craft a été annoncé en août 2019 par l’ancien ministre des MPME Nitin Gadkari lors de l’événement d’inscription du 200e MPME à la Bourse nationale et devrait réaliser un chiffre d’affaires de « Rs 10 lakh crore au cours des prochaines années », avait déclaré le ministre. .

L’actuel ministre des MPME, Narayan Rane, a dit « non » en réponse à une question écrite à Lok Sabha jeudi indiquant si le gouvernement propose de lancer un portail de commerce électronique Bharat Craft sur les lignes d’Alibaba et d’Amazon. Les raisons de la décision du gouvernement n’ont pas pu être déterminées.

La dernière mise à jour du portail est intervenue des mois après que Gadkari eut informé lors d’un autre événement que le portail, qui devait être mis en place et exploité conjointement par la State Bank of India et le gouvernement, devait être sous-traité à une entité privée pour le développement et opérations.

«Nous avons également eu plusieurs séries de réunions avec Government eMarketplace (GeM)… mais maintenant j’ai demandé que le portail soit externalisé à un acteur privé. Plus le portail est performant, meilleure sera la commission du joueur privé. En outre, une agence sera finalisée, qui sera chargée de mener à bien le projet, car de nombreux problèmes surviennent au sein du gouvernement alors que les règles sont également difficiles », avait déclaré Gadkari lors d’un événement organisé par le Forum indien des PME en mars 2021.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Rajnish Kumar, alors président du SBI, avait déclaré lors d’un webinaire CII : « C’est un travail en cours. Nous avons conceptualisé comment cela devrait être fait et le travail de développement sur cette plate-forme va bientôt commencer », selon un rapport de la PTI en juin 2020. Cependant, ce n’était pas le seul changement que le gouvernement avait prévu lors du lancement du portail. Des discussions ont eu lieu sur la fusion de Bharat Craft avec le marché des marchés publics Government eMarketplace (GeM). Mais, « cela n’a pas fonctionné », avait déclaré Gadkari.

« GeM a un code universel ou une sorte de numéro d’identification que la plupart des gens en Inde ne connaissent pas et de nombreux produits, qui ne sont pas de nature générale ou générique, ne sont même pas hébergés dessus. Le processus d’ajout de produits équivaut à l’écriture d’un nouveau code à chaque fois. C’est le problème », a déclaré à Financial Express Online Vinod Kumar, président du Forum indien des PME.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.