Bharat et son Sardar – L’Express Financier

Une vue de la statue de l’unité au coucher du soleil, à la colonie de Kevadiya dans le district de Narmada au Gujarat. (Image : PTI)

Par Subhash Jangala

Il aurait eu 146 ans le mois dernier. Ce ne serait pas une surprise s’il vivait aussi longtemps. Après tout, il était un groupeur intrépide, un négociateur inébranlable et une tour de force « plus dure que l’acier ». Le maître forgeron ultime, qui a sculpté, moulé et construit l’Inde d’aujourd’hui. Sardar Vallabhbhai Zaverbhai Patel se dresse fièrement dans l’atrium des dirigeants les plus puissants de l’Inde aux côtés d’Ashoka, Krishnadevaraya, Shivaji et Akbar. Bharat de 2021 l’aurait sûrement amusé. Alors que la prétention des médias sociaux et l’inégalité de la richesse économique l’ont peut-être contrarié, la résilience de notre république et les grands progrès que nous avons réalisés dans les infrastructures physiques et sociales l’auraient rendu fier.

L’inauguration de la Statue de l’Unité à l’occasion de son 143e anniversaire de naissance a heureusement déclenché une résurgence dans l’étude et l’appréciation de la vie de Sardar Patel. Et pour une bonne raison. En tant que premier ministre indien de l’Intérieur, son rôle dans l’intégration des États princiers indiens est bien connu. Cependant, les adversités de sa vie, les fondements moraux qui ont motivé ses décisions et son zèle patriotique intense sont d’une importance significative pour le Bharat de 2021.

Bharat fait face à plusieurs défis aujourd’hui. Le changement climatique, le développement des compétences, le vol et l’inclusion économique d’un point de vue national et les frontières hostiles, la criminalité économique transnationale et les ressources naturelles d’un point de vue international sont les sept questions auxquelles nous cherchons désespérément des réponses. Comparez-les aux préoccupations de Sardar, il y a un siècle. 34 Crore a appauvri des individus qui étaient physiquement et psychologiquement asservis à deux siècles de décrets immoraux et iniques. A cela s’ajoutent la malnutrition, la famine, les inondations, les deux guerres mondiales et une puissance impériale mondiale déterminée à paupériser et à briser notre civilisation.

Chaque décision que le Sardar a prise pour élucider les millions de mystères d’un pays nouvellement né a une leçon pour le Bharat d’aujourd’hui. Pour nos jeunes, enseignants, scientifiques, agriculteurs, bureaucrates, entreprises et dirigeants d’aujourd’hui qui sont confrontés à des problèmes de bien moindre ampleur, la vie de Sardar Patel est comme un cercueil de charmes, distribuant des remèdes à tous leurs problèmes.

Les capacités d’organisation de Sardar Patel étaient inhabituelles pour un garçon de son âge. À peine âgé de 18 ans, il a réussi à persuader toute son école de s’asseoir dans un dharna de 3 jours contre un enseignant qui a injustement et déraisonnablement pénalisé un ami. Lorsque l’enseignant a été contraint d’appeler une trêve avec les étudiants agités, l’ère du maître organisateur a commencé. En tant que leader représentant des hommes et des femmes ordinaires combattant la persécution par la police, il a travaillé avec la méticulosité d’un chirurgien. Son incroyable rapport victoires/défaites en tant qu’avocat pénaliste a forcé les autorités à déplacer le tribunal pénal de Borsad à Anand en espérant que la distance dissuaderait les Sardar de représenter des affaires. L’expérience a échoué et en une décennie, l’avocat pénaliste le plus performant de la région a émergé.

C’est un cas intrigant d’ironie que le premier succès de la carrière politique de Sardar Patel ait été le limogeage d’un officier de la fonction publique impériale. Arrogant et incompétent, le commissaire de la municipalité d’Ahmedabad s’était attiré les foudres des conseillers. Le seul objectif de Sardar, lors de son élection au Conseil, était d’établir l’autonomie gouvernementale, principe fondateur des municipalités. Trois gestes calculés ont suffi pour que le commissaire subisse l’ignominie d’être le premier officier du SCI à être démis de ses fonctions pour « insubordination ». Le meilleur stratège politique de l’Inde s’échauffait doucement à l’appel de la nation.

L’avocat du bridge et du club-trot s’est transformé en adjoint compétent du Mahatma au Kheda Satyagraha. L’enthousiasme sans hésitation de Sardar Patel à renoncer au confort de la richesse et à plonger dans les domaines inexplorés de la résistance non-violente était remarquable. L’idée de Satyagra était encore une start-up à l’époque qui n’avait connu qu’un seul succès, à des milliers de kilomètres de là, outre-Atlantique en Afrique du Sud. Les masses indiennes n’ont toujours pas compris la philosophie. Cela aurait pu être un échec cuisant. Cependant, pour les Sardar, le combat était pour une juste cause. Parcourant des centaines de villages, souvent sur des sables chauds, colportant des rêves de justice à des paysans affamés dont les champs venaient d’être ravagés par des rats et des pluies excessives. La juste cause l’a fait tenir. Le Sardar a voyagé sans cesse pendant 3 mois au cours de l’été brûlant de 1918, inspirant les hommes et les femmes de 600 villages à accepter volontairement les punitions qui leur étaient infligées. Enseigner une idéologie ésotérique comme Satyagraha aux estomacs vides est difficile. Cependant, sa foi inébranlable dans la juste cause a mis le gouvernement à genoux qui a suspendu la perception des impôts.

Kheda a été suivi par Bardoli, Nagpur et Dandi, tous établissant et réitérant le contrôle de Sardar sur les rouages ​​de l’establishment politique indien. C’est cependant lors du transfert du pouvoir en 1947 que sa véritable allégeance à Bharat a véritablement émergé. Alors que les dirigeants du Bengale laissaient lentement la région sombrer dans le bourbier de l’Azad Pakistan, Sardar Patel a fait claquer le fouet pour aligner les cadres locaux sur le plan de partition. Lorsque les tensions communautaires ont éclaté au Pendjab et au Sind, cette véritable allégeance à la terre lui a permis de dire la vérité au pouvoir lorsqu’il a rétorqué : « Vous ne gouvernerez pas et vous ne nous laisserez pas gouverner ! à Louis Mountbatten, l’autorité britannique suprême dans le pays. Sa résolution de véritable allégeance a été le coup décisif porté au couloir de 800 milles « bombe » de Jinnah entre le Pakistan oriental et le Pakistan occidental.

L’unification de l’Inde était le résultat du labeur de Sardar. Le rythme et l’absence de sang de la fusion de 562 royaumes dans Bharat n’a aucun précédent dans l’histoire de l’existence humaine. Chaque goutte d’astuce politique que le Sardar avait assimilée au cours de sa vie était utilisée pour approcher, réprimander, persuader, attirer et parfois menacer les princes. Son labeur ne connaissait pas de limites. Alors que Jodhpur a été réprimandé pour avoir rencontré secrètement Jinnah, Mountbatten a été dupé en envoyant secrètement l’armée à Junagadh. Les 222 princes de Kathiawar ont été cajolés et dans le cas d’Hyderabad, le Sardar est allé jusqu’à snober non seulement le commandant en chef de l’armée indienne, mais aussi PanditNehru et Mountbatten. L’histoire de labeur a culminé dans son voyage dangereux mais réussi. à Srinagar à l’âge de 72 ans au cours des mois d’hiver les plus froids de 1947, lorsque la nouvelle de l’entrée de terroristes pakistanais en Inde est arrivée. La visite s’est avérée capitale et décisive pour la sécurisation du Cachemire.

Véritable allégeance à la nation, une juste cause pour laquelle se battre et un labeur inlassable. La vie de Sardar est une boussole vers le Bharat de 2021. Nos difficultés apparemment insurmontables succomberont lorsque chacun de nous imite le Sardar dans la rigueur quotidienne des décisions de notre vie.

(L’auteur fait partie du lot de 2011 de l’Indian Revenue Service. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

