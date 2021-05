Bharat Forge acquiert Nouveau Power en tant que SPV pour l’acquisition de Sanghvi Forgings

Le plan de résolution de Bharat Forge pour Sanghvi Forging a été approuvé par le comité des créanciers.

La société de forgeage Bharat Forge (BFL) a annoncé jeudi l’acquisition de 100% du capital de Nouveau Power & Infrastructure, une société du groupe détenue à 100% par les promoteurs de BFL. Cela fait partie du plan de résolution approuvé par le banc d’Ahmedabad du National Company Law Tribunal (NCLT) pour l’acquisition de Sanghvi Forgings & Engineering en vertu du Code de l’insolvabilité et de la faillite, 2016. L’acquisition de Sanghvi Forgings doit être réalisée par le biais d’un SPV.

BFL a déclaré que pour un meilleur alignement stratégique, elle achetait Nouveau Power en tant que SPV pour acquérir Sanghvi Forgings. Nouveau n’a déclaré aucun chiffre d’affaires au cours des trois dernières années et a été créée en 2011, dans un premier temps pour se lancer dans le secteur de l’énergie, mais plus tard pour fabriquer des pièces forgées et des pièces moulées pour l’industrie automobile et d’autres industries d’ingénierie et pour entrer dans des JV et des collaborations. Ce SPV sera désormais une filiale à 100% de Bharat Forge.

Le plan de résolution de Bharat Forge pour Sanghvi Forging a été approuvé par le comité des créanciers. Le banc NCLT Ahmedabad a approuvé le plan de résolution le 26 avril et la première étape a été la mise en place ou l’acquisition d’un SPV et la capitalisation de l’acquisition.

Conformément à la commande, le SPV injectera un montant initial de Rs 5 lakh dans la société débitrice et des fonds supplémentaires de Rs 14,62 crore. Le SPV doit payer Rs 77,06 crore, dont Rs 75 crore seront versés aux créanciers financiers garantis, Rs 6,54 crore aux ouvriers et employés et Rs 2 crore aux autres créanciers. Il y aura une infusion de fonds supplémentaires de Rs 10 crore pour améliorer les opérations de Sanghvi Forgings. Cela doit être financé par des régularisations internes et d’autres sources de financement à la disposition de BFL.

Selon le plan de résolution, le paiement pour les créanciers State Bank of India sera de Rs 46,72 crore et pour Bank of Baroda sera de Rs 28,20 crore.

