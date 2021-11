Les nouveaux composants EV, l’allègement des véhicules, la défense et le package infra américain peuvent alimenter une nouvelle croissance. Le stock est toujours à 5,1x FY23E PB contre des pics antérieurs de 6,7x/7,6x. Nous évaluons « acheter ».

À retenir : l’EBITDA consolidé de BHFC au deuxième trimestre a augmenté de 5 % en glissement trimestriel (+1,9 x en glissement annuel) et était en ligne avec celui de JEFe. Les volumes autonomes ont augmenté de 7% QoQ tandis que l’EBITDA/t était un niveau record. Les contraintes liées aux puces auront probablement un impact sur les exportations de camions/PV au 3e trimestre, mais la demande sous-jacente est forte et tous les autres segments connaissent une forte reprise cyclique. Les nouveaux composants EV, l’allègement des véhicules, la défense et le package infra américain peuvent alimenter une nouvelle croissance. Le stock est toujours à 5,1x FY23E PB contre des pics antérieurs de 6,7x/7,6x. Nous évaluons « acheter ».

Un autre trimestre solide : les volumes autonomes au 2T ont augmenté de 7 % en glissement trimestriel (+40 % en glissement annuel) tandis que les revenus ont augmenté de 17 % en glissement trimestriel (+82 % en glissement annuel). Les revenus domestiques ont augmenté de 43% QoQ, grâce à une croissance à deux chiffres dans tous les segments. Les exportations ont été relativement tièdes à +4% QoQ car les pénuries de puces ont eu un impact sur les segments des camions et des véhicules de tourisme (PV) ; les produits industriels d’exportation ont cependant augmenté de 22% en glissement trimestriel pour atteindre un sommet de 10 trimestres. L’EBITDA/t a augmenté de 9% QoQ pour atteindre un niveau record de Rs80K. L’EBITDA autonome a augmenté de 16% QoQ (+1,7x YoY) et était 11% supérieur à JEFe.

Fort rebond cyclique dans tous les segments, pénurie de puces, vent contraire à court terme : BHFC tire 35 à 40 % de ses revenus autonomes du segment des camions. Les commandes de camions de classe 8 en Amérique du Nord ont été multipliées par 1,5 entre les 20 septembre et août 21, mais le taux d’exécution a baissé au cours des derniers mois (octobre : -40 % en glissement annuel), car les équipementiers limitent les entrées en raison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement. BHFC s’attend également à ce que ses revenus d’exportation de camions et de panneaux photovoltaïques diminuent séquentiellement au troisième trimestre.

La demande sous-jacente est cependant forte et nous nous attendons à ce que les problèmes de puces s’atténuent progressivement ; L’équipe JEF US pense que les camions sont prêts pour un cycle « plus fort pour plus longtemps ». La demande indienne de fret se redresse également bien et nous prévoyons une forte reprise de la demande de camions à venir.

Amélioration des perspectives industrielles : les revenus d’exportation industrielle de BHFC (environ 20 % des produits autonomes) ont chuté de 66 % au cours de l’exercice 2019-21, mais se redressent bien et les perspectives se sont améliorées avec la reprise de la construction et de l’exploitation minière à l’échelle mondiale et la reprise du pétrole et du gaz. Les industriels nationaux, 15 à 20 % du chiffre d’affaires autonome, connaissent également une forte reprise séquentielle.

Focus EV en hausse ; beaucoup plus de vents arrière : BHFC se concentre de plus en plus sur les composants EV en mettant l’accent sur la légèreté et l’électronique de puissance. En poids léger. il voit une grande marge pour étendre ses activités de forgeage et de moulage d’aluminium au cours des deux ou trois prochaines années. BHFC développe également des composants électroniques de puissance pour les applications basse et haute tension telles que la mobilité personnelle (2W), la livraison du dernier kilomètre et les véhicules électriques industriels.

Alors que la visibilité sur la défense est limitée, toute commande importante pourrait être un grand avantage. L’infra-facture américaine devrait également stimuler la demande d’équipements dans le pays, qui contribue à environ 40 à 50 % des revenus autonomes de BHFC.

Réitérer l’achat : nous avons réduit le BPA FY22 de 5 % en tenant compte des problèmes de puces en 2H, mais augmentons le BPA FY23 de 3 %. L’EBITDA/BPA de BHFC a chuté de 57 %/82 %, respectivement, au cours de l’EX19-21, mais nous nous attendons à une augmentation de 2,3x/7,8x au cours de l’EX21-24. L’action a surperformé Nifty de 67% depuis juillet 2020 et de 48% CYTD, mais se négocie toujours à un PB raisonnable de 5,1x FY23E contre les deux derniers pics de 6,7x et 7,6x (moyenne à long terme de 3,7x). Nous réitérons « acheter » avec Rs1 050 PT à 6,5 x September’23E PB.

