Bharat Forge rapporte un bénéfice de Rs 271 crore à la demande

Bharat Forge a annoncé vendredi un bénéfice consolidé après impôts de Rs 271 crore pour le trimestre de septembre. La société a subi une perte nette de 1,8 crore de roupies au deuxième trimestre de l’exercice 21. Son chiffre d’affaires a augmenté de 73,4% en glissement annuel (YoY) à Rs 2.385,60 crore au cours du trimestre de septembre. Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 188% à Rs 476,7 crore en glissement annuel. La marge d’Ebitda s’est améliorée à 20% au T2FY22 contre 12% au T2FY21.

BN Kalyani, président et directeur général de Bharat Forge, a déclaré que la demande restait robuste sur la plupart des marchés finaux et que les revenus avaient augmenté en raison d’une forte reprise sur le marché intérieur. Cependant, la dernière partie du trimestre a été affectée par une pénurie de semi-conducteurs et des problèmes liés à la logistique, a-t-il déclaré.

Kalyani s’attendait à ce que la demande soit robuste dans tous les segments au cours du troisième trimestre de l’EX22. Mais cela dépendrait des semi-conducteurs et d’autres problèmes de chaîne d’approvisionnement qui pèseraient sur la capacité de production de l’OEM. L’exposition de 75 % de la société aux marchés nationaux et au segment des exportations industrielles continuerait de bien se porter, tandis que les activités d’exportation de l’automobile connaîtraient une baisse, a déclaré Kalyani.

La société a déclaré qu’alors qu’il y avait une forte reprise dans le secteur automobile national ainsi que dans le segment industriel, il y avait des vents contraires sous la forme de pressions sur les coûts des intrants, de prix élevés du diesel et de perturbations telles que le passage aux véhicules électriques (VE).

Les investissements de l’entreprise dans une start-up de véhicules électriques et d’importants travaux de R&D axés sur la mobilité électrique ont placé l’entreprise dans une position idéale. La société proposera des solutions allant des composants aux sous-systèmes et systèmes sur tout le spectre, de 2W aux véhicules utilitaires.

Le chiffre d’affaires de l’activité industrielle a augmenté de 63 % grâce à la fourniture de bouteilles en aluminium forgé utilisées pour la distribution d’oxygène de qualité médicale. Ce produit développé et fabriqué en trois mois a généré un chiffre d’affaires supplémentaire de 69 crores de roupies, a indiqué la société.

L’activité automobile internationale a été perturbée en raison de la pénurie de semi-conducteurs et des problèmes de logistique avec les véhicules utilitaires et les véhicules de tourisme touchés. Mais l’activité industrielle internationale a commencé à se redresser, tirée par l’espace pétrolier et gazier.

