Bharat Gaurav Trains : Southern Railway devient la première zone des chemins de fer indiens à obtenir un fournisseur de services enregistré

Le programme de trains Bharat Gaurav, le premier du genre, a été récemment introduit par les chemins de fer indiens dans le seul but de présenter au public le riche patrimoine culturel du pays ainsi que de magnifiques lieux historiques.

Southern Railway devient la première zone des chemins de fer indiens à obtenir le premier fournisseur de services enregistré dans le cadre du nouveau programme « Bharat Gaurav Trains ». Selon un communiqué de presse du Southern Railway, un fournisseur de services basé à Chennai qui s’était enregistré sur le portail désigné avait reçu l’approbation du chemin de fer zonal après vérification du document. Au fur et à mesure que ce prestataire enregistrera en ligne la demande en précisant le type ainsi que le nombre de voitures, la zone Ferroviaire Sud attribuera le train/râteau sur la base du Droit d’utilisation pour un nombre d’années déterminé. Le prestataire utilisera le râteau pour organiser des visites thématiques selon l’itinéraire approuvé par le transporteur national.

Le programme de trains Bharat Gaurav, le premier du genre, a été récemment introduit par les chemins de fer indiens dans le seul but de présenter au public le riche patrimoine culturel du pays ainsi que de magnifiques lieux historiques. Dans le cadre de ce schéma, Indian Railways offrira aux prestataires de services le « Droit d’Utilisation » de ses râteaux. Voici quelques caractéristiques principales du programme de trains Bharat Gaurav :

Indian Railways offrira aux fournisseurs de services le « Droit d’utilisation » de ses râteaux ainsi que de ses infrastructures. services sur le site www.bharatgauravtrains.indianrailways.gov.in en choisissant le chemin de fer zonal concerné. L’opérateur doit payer des frais d’inscription de Rs 1 Lakh. L’opérateur bénéficiera d’un « droit d’utilisation » pour une période minimale de deux ans et une période maximale jusqu’à la durée de vie résiduelle des entraîneurs. L’opérateur peut également acheter directement des entraîneurs indiens. Les unités de fabrication des chemins de fer dans le cadre du régime NRC. Les opérateurs peuvent décider du modèle commercial ainsi que des tarifs en fonction du niveau de services pour ces trains. Un forfait tout compris sera fourni par l’opérateur aux touristes, y compris l’hébergement à l’hôtel, les voyages en train, la visite historique/ sites du patrimoine, organisation de visites, guides touristiques, etc. Les publicités et la marque sont autorisées à l’intérieur et à l’extérieur du train. La composition du râteau doit être d’un minimum de 14 voitures à un maximum de 20 voitures, dont deux SLR (Guard Vans). sera fait à tous les candidats éligibles ou à l’opérateur enregistré sous réserve de disponibilité. Les opérateurs peuvent opter pour des autocars non meublés et peuvent fournir selon leurs besoins, tels que la création d’une suite ou d’un saloo. n ou tout autre besoin touristique spécifique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.