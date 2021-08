Bharatam : le réseau social devient local

Neeraj Bisht, fondateur et PDG, Bharatam.

Par Srinath Srinivasan

Avec un nationalisme croissant des données et une évolution vers un cyberespace apparemment souverain, de plus en plus d’hommes d’affaires et de développeurs de logiciels indiens proposent des plateformes de réseaux sociaux qui visent à capitaliser sur la puissance des données générées par un milliard d’Indiens et leur désir de rester en contact avec leurs communauté et le monde. Bharatam, qui prend les goûts de Facebook de front, est une entreprise amorcée et une plate-forme de réseautage social qui présente certaines fonctionnalités s’apparentant à une plate-forme sociale de grande technologie à part entière dès sa sortie. Livrée avec une place de marché prête à l’emploi, une messagerie avec cryptage de bout en bout, des fonctionnalités d’abonnement payant et de nombreuses fonctionnalités de profil personnalisables, l’application vise à fournir une expérience localisée, permettant la découverte et l’engagement des personnes et des entreprises à proximité.

« Les réseaux sociaux sont un espace concurrentiel. Nous voulions créer Bharatam sur mesure pour les utilisateurs indiens. Nous allons commercialiser l’application de manière agressive dans les mois à venir », a déclaré Neeraj Bisht, fondateur et PDG de Bharatam. Il prévoit de lever environ un million de dollars dans les prochains mois, dans le but d’élargir les équipes de croissance et de marketing et de renforcer les équipes techniques. «Nos canaux de revenus incluent la publicité, le marché et les abonnements et fonctionnalités payants. À partir de maintenant, certains d’entre eux sont gratuits et une fois que nous aurons croisé quelques centaines de milliers d’utilisateurs, nous commencerons à les monétiser », explique Bisht.

Ayant déjà possédé une entreprise technologique, Bisht vise à rendre l’application complètement localisée après avoir croisé une certaine base d’utilisateurs. “Avec cela, toutes les données et l’infrastructure résideront en Inde”, explique Bisht. Pour cela, les algorithmes utiliseront les données collectées auprès des utilisateurs. «Nous voulons nous concentrer sur l’aide aux utilisateurs pour trouver les services, les personnes, les produits les plus proches et pour les rendre plus connectés avec leur cercle de famille et d’amis. Nous créons des algorithmes dans cet esprit », explique Bisht. Il s’attend à ce que ce soit le différenciateur clé pour Bharatam avec une promesse de localisation de données sûre et sécurisée.

Cependant, le voyage n’est pas sans défis. « Le capital est un facteur énorme dans cette entreprise. Les joueurs établis ont beaucoup de capital. Cela décidera également qui va rester lorsque d’autres feront faillite », explique Bisht. « Bien que la création et le déploiement d’une application semblent confortables au début, lors de la mise à l’échelle, cela devient également une tâche difficile. Nous avons besoin du bon type de données et d’équipes pour y faire face », ajoute-t-il.

Bisht est accompagné d’une équipe technique expérimentée pour résoudre les problèmes techniques en interne. « Si vous prenez des pays comme l’Amérique, la Chine et la Russie, ils ont leurs propres géants sociaux. D’ici 2025, il y aura plus de 800 millions d’internautes en Inde et ils devront se connecter avec leur communauté. Pourquoi l’Inde ne peut-elle pas avoir ses propres plateformes sociales avec une base d’utilisateurs aussi importante ? Nous voulons être au début de ce voyage », explique Bisht.

